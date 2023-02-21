Türkiye’nin İsviçre’den altın ithalatı 11 yılın zirvesinde

İsviçre, Ocak'ta Türkiye'ye 3.3 milyar İsviçre frangı (3.6 milyar dolar) değerinde 58.3 ton altın göndererek, 2012'den beri Türkiye'ye aylık en büyük altın ihracatını yaptı.

Türkiye'deki yüksek enflasyon ve Türk lirasındaki (TL) değer kaybı, yatırımcıların güvenli yatırım aracı olarak gördükleri altına yönelik talebi artırdı.

Borsa İstanbul'un verilerine göre, Türkiye'de ocak ayı altın ithalatı 68.3 ton oldu.

Dünyanın en büyük altın arıtma ve aktarma merkezi İsviçre, 2022'de Türkiye'ye 10.1 milyar İsviçre frangı değerinde 188 ton altın ihracatı yaptı.

Ocak ayı sevkiyatları, altın ihracatında ivme olduğunu gösteriyor. İsviçre'nin verilerine göre, İsviçre'nin Türkiye'ye yaptığı altın ihracatı daha önce hiç bir ayda 34 tonu geçmemişti.

Ancak İsviçre'nin Türkiye'ye altın ihracatı Türkiye'nin cari açığının ciddi oranda artmasına sebep oldu. Türkiye'nin cari açığı geçen yıl 48.8 milyar dolara yükseldi.

Türkiye altın ithalatını azaltmaya yönelik adım attı

İki hafta önce Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremelerin ardından hükûmet altın ithalatını azaltmaya yönelik adım atmıştı.

Merkez Bankası (TCMB) 16 Şubat'ta bankalardaki döviz talebini azaltacak şekilde döviz ve altın işlemlerinde alım satım fiyatı arasındaki farkın (spread) açılmasını istemişti.

NTV'de yer alan haberde, borsada manipülasyona yol açan hareketlerin önlenmesi için Türkiye Varlık Fonu'nun devreye gireceği, altın ithalatının da geçici olarak durdurulduğu belirtilmişti.