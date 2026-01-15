Türkiye’nin kara sınır kapılarından 5 yılda 141,3 milyon yolcu geçti

Türkiye’nin kara sınır kapılarındaki araç trafiği son yıllarda istikrarlı bir artış gösterdi. 2021 yılında 6,9 milyon olan giriş-çıkış yapan araç sayısı, 2022’de 9,5 milyona yükseldi. Bu rakam 2023’te 10 milyon eşiğini aşarken, 2024’te 10,3 milyon olarak kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl da benzer bir seviyede seyreden sınır trafiğiyle birlikte, son 5 yılda kara sınır kapılarından giriş-çıkış yapan toplam araç sayısı 47,1 milyona ulaştı.

En çok yolcunun geçiş yaptığı kara sınır kapısı 37,4 milyonla Kapıkule

Bu dönemde en fazla giriş-çıkış 14 milyon araçla Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan gerçekleşti. Böylece gümrük kapılarından geçiş yapan araçların yaklaşık üçte biri bu kapıyı kullanmış oldu.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nı 8,4 milyonla Habur, 4,7 milyonla Hamzabeyli gümrük kapıları izledi.

Kara sınır kapılarından geçiş yapan yolcu sayısı da son yıllarda 32 milyonun üzerinde seyretti. Bu kapsamda, Kovid-19 salgının etkilerinin sürdüğü 2021'de gümrük kapılarını kullanan yolcu sayısı 14,1 milyon olurken bu rakam 2022'de 29,1 milyona kadar yükseldi.

Kara gümrük kapılarından 2023'te 32,4 milyon ve 2024'te 33,4 milyon yolcu geçiş yaparken geçen yıl 32,3 milyon yolcunun bu kapıları kullandığı tespit edildi. Böylece kara sınır kapılarından geçiş yapan yolcu sayısı da bu dönemde 141,3 milyon oldu.

Söz konusu dönemde en çok yolcunun geçiş yaptığı kara sınır kapısı 37,4 milyonla Kapıkule Gümrük Kapısı oldu. Bu sınır kapısını 22,9 milyon yolcuyla Sarp ve 18,5 milyon yolcuyla Habur gümrük kapıları takip etti.