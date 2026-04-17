Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku şubatta 173,5 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre Türkiye'nin kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, Şubat 2026 itibarıyla bir önceki aya kıyasla 28 milyon ABD doları artarak 173,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları kapsayan kalan vadeye göre KVDB stoku ise 239,2 milyar ABD doları oldu.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, geçen aya göre yüzde 0,5 oranında azalarak 77,2 milyar ABD dolarına geriledi. Bu çerçevede yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler yüzde 2,1 düşüşle 8,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşirken, yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 5,6 azalarak 18,3 milyar ABD dolarına indi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı 22,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşirken, TL cinsinden mevduatlar yüzde 3,3 artışla 28,0 milyar ABD dolarına yükseldi.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku ise bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artarak 69,6 milyar ABD dolarına ulaştı. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 1,6 artışla 62,4 milyar ABD doları olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 5,4 yükselerek 7,2 milyar ABD dolarına ulaştı.

Merkez Bankası kaynaklı KVDB stoku ise bir önceki aya göre yüzde 4,1 azalarak 24,4 milyar ABD dolarına inerken, Genel Hükümet kaynaklı stok yüzde 6,3 artışla 2,3 milyar ABD dolarına yükseldi.

Döviz kompozisyonu açısından değerlendirildiğinde, Şubat 2026 itibarıyla KVDB stokunun yüzde 34,6'sının ABD doları, yüzde 26,0'ının Euro, yüzde 26,5'inin Türk lirası ve yüzde 12,9'unun diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda bankalar ve diğer sektörlerin kredi ve tahvil yükümlülükleri ocak ayındaki 71,0 milyar dolardan 70,4 milyar dolara gerilerken, ticari kredi yükümlülükleri 62,1 milyar dolardan 63,1 milyar dolara yükseldi.