  3. Türkiye’nin köklü çelik devinde iflas sarsıntısı! Konkordato sürecine girdi
1951'den beri alaşımlı çelik ticaretinde lider Aroymak iflas bayrağını çekti. 74 yıllık çelik devi yaşadığı ekonomik kriz sonrası konkordato ilan etti.

74 yıldır İstanbul'da çelik sektöründe faaliyet gösteren Aroymak Çelik ve Endüstri Donanımları Ticaret ve Sanayi A.Ş., iflasın eşiğine geldi.

Çelik sektöründe iflas depremi

Çelik devi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Alacaklılar 7 gün içinde itiraz talebinde bulunabilecek

Mahkeme, şirkete ait konkordato dosyası kapsamında üç kişiden oluşan geçici komiser heyeti atadı. Duruşma tarihi 11 Aralık 2025 olarak belirlendi. Alacaklıların, ilanın yayımlanmasının ardından 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebileceği duyuruldu. 

Dördüncü nesil aile şirketi iflasın eşiğinde

Aroymak ailesinin temellerini attığı şirket, 1951’den bu yana çelik ticaretinde faaliyet gösteriyor. 1980 yılından itibaren bugünkü unvanıyla yoluna devam eden firma, dördüncü nesil aile üyeleri tarafından yönetiliyor. Aroymak Çelik, özellikle alaşımlı takım ve kalıp çeliklerinin ithalatı ve ticaretiyle öne çıkıyordu.

