Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğine geldi, konkordato ilan etti

Özellikle çocukların tükettiği kağıt helva ve şekerleme ürünlerinin öncülerinden firma konkordato sürecine girdi.

"Balkos" markasıyla Türkiye'de kağıt helvanın öncü firmalarından biri olan Şükreden Gıda, konkordato başvurusunda bulunuldu.

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirkete daha önce tanınan geçici mühletlerin ardından bir yıllık kesin koruma verildi.

Mahkeme aynı zamanda şirketin mali yapısının yakından takip edilmesi için iki kişilik konkordato komiseri heyeti atanmasına da hükmetti.

Şirket için bir yıl sonraki kritik duruşma öncesi; nihai rapor sunulmasına da karar verildi.

İlan metnine göre, Şükreden Gıda'ya açılan konkordato davası Fiskobirlik tarafından talep edildi.

1980'li yıllardan beri üretim yapıyor

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1980'lerde kağıt helva üretimi yapan firma, yıllar içinde ürün gamına krokan, cezerye ve bar grubu ürünlerini de ilave etti.