Türkiye’nin kumaşı Tunus’ta işlenip dünyaya satılıyor

Tunus’ta tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş insanı ve Tunus Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını yürüten Selçuk Yılmaz, Tunus’un Türk şirketleri açısından Avrupa ve Afrika pazarlarına erişimi kolaylaştıran stratejik bir üretim ve lojistik merkezi haline geldiğini ifade etti.

Yılmaz, Tunus’taki yatırımların Türkiye’deki üretim ve tedarik zincirinden bağımsız düşünülmemesi gerektiğini belirterek, “Biz burada üretim yaparken Türkiye’den kumaş, ham madde ve çeşitli yan ürünler getiriyoruz. Dolayısıyla Tunus’taki yatırım aynı zamanda Türkiye’deki üreticiye, ihracatçıya ve sanayiye de katkı sağlıyor" dedi.

“Tunus’taki üretim Türkiye’nin ihracatına katkı sağlıyor”

Tunus’u yalnızca bir üretim noktası olarak görmediklerini kaydeden Yılmaz, Avrupa’ya yakınlığın Türk şirketleri açısından önemli avantaj sunduğunu söyledi.

Yılmaz, “Burayı Avrupa ile Afrika arasında stratejik bir üretim ve lojistik merkezi olarak değerlendiriyoruz. Özellikle Avrupa’ya deniz yoluyla kısa sürede ulaşabilmek bizim için büyük avantaj. Avrupa’daki müşteriler artık daha hızlı teslimat talep ediyor. Tunus bu ihtiyaca cevap verebilecek önemli merkezlerden biri haline geldi" diye konuştu.

Tunus’taki üretim modelinin Türkiye’deki sanayiyle entegre şekilde ilerlediğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

“Türkiye’den gelen kumaş burada işleniyor ve nihai ürün olarak Avrupa pazarına ulaşıyor. Bu nedenle Tunus’taki yatırım Türkiye’nin ihracat zincirinin bir parçası. Türkiye’de üretilen ürünlerin Avrupa ve Afrika pazarlarına daha rekabetçi şekilde ulaşmasına katkı sağlıyor.”

“Türk sanayisinin Avrupa’ya erişiminde yeni model”

Küresel tedarik zincirlerinde son yıllarda yaşanan dönüşümün, Tunus gibi yakın üretim merkezlerini öne çıkardığını ifade eden Yılmaz, Avrupa’nın artık üretimi uzak coğrafyalar yerine daha yakın bölgelerden tedarik etmeye yöneldiğini belirtti.

Yılmaz, “Pandemi sonrası dünyada üretim anlayışı değişmeye başladı. Avrupa artık üretimi çok uzak bölgelerden değil, kendisine yakın merkezlerden almak istiyor. Tunus bu noktada coğrafi yakınlık, lojistik hız ve üretim altyapısıyla önemli avantaj sunuyor" ifadelerini kullandı.

Başta Fransa, İtalya ve Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Yılmaz, Tunus’un Akdeniz’deki konumunun teslim sürelerini önemli ölçüde kısalttığını söyledi.

“Tunus, Afrika pazarına açılan stratejik merkez”

Tunus’un yalnızca Avrupa için değil Afrika pazarı açısından da önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Yılmaz, Kuzey Afrika ile Sahra Altı Afrika arasında önemli bir geçiş noktası olması nedeniyle Türk şirketleri için stratejik rol üstlendiğini ifade etti.

Yılmaz, “Afrika pazarı giderek büyüyor. Tunus, Kuzey Afrika ile Sahra Altı Afrika arasında önemli bir geçiş noktası oluşturuyor. Bu nedenle Türk şirketleri açısından burası sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda Avrupa ve Afrika’ya açılan stratejik bir üs konumunda" dedi.

“Türk yatırımının hedefi Türkiye’nin dış ticaretini büyütmek”

Tunus’taki yatırımların Türkiye’ye rakip değil, Türkiye’nin üretim ve ihracat kapasitesini destekleyen tamamlayıcı bir yapı oluşturduğunu belirten Yılmaz, Türk şirketlerinin bölgesel rekabette daha güçlü hale gelmesi için yeni üretim ve lojistik modellerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Yılmaz, “Burada kurulan üretim ağları Türkiye’nin Avrupa ve Afrika pazarlarındaki etkinliğini artırabilir. Özellikle tekstil ve üretim sektörlerinde Türkiye’nin sanayi gücü ile Tunus’un stratejik konumu birleştiğinde çok güçlü bir ekonomik model ortaya çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Tunus’ta faaliyet gösteren Türk şirketlerinin son yıllarda özellikle tekstil, sanayi ve ihracat odaklı yatırımlarını artırdığını belirtti.