Türkiye'nin Lider Kadın Ödülleri
Bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek etkinlikler saat 13.30’da EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın açılış konuşmasıyla başladı. 14.00-15.00 saatleri arasında “Deprem Sonrası Kadınlar Ekonomiye Nasıl Güç Katacak” konulu dijital platformda düzenlenen panelde, deprem öncesi ve felaketin ardından yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye ekonomisi değerlendirildi.
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Bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek etkinlikler saat 13.30’da EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın açılış konuşmasıyla başladı. 14.00-15.00 saatleri arasında “Deprem Sonrası Kadınlar Ekonomiye Nasıl Güç Katacak” konulu dijital platformda düzenlenecek panelde, deprem öncesi ve felaketin ardından yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye ekonomisi değerlendirildi.