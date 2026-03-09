Türkiye'nin Lider Kadınları ödüllerini aldı

■ Bu yıl 6'ncı kez sahiplerini bulan ödüller EKONOMİ Gazetesi ile KOÇ-KAM stratejik ortaklığında gerçekleştiriliyor.

■ Toplam 9 kategoride verilen 11 ödül, Türkiye'nin lider kadınlarını bir araya getirirken, fırsat eşitliğine destek veren şirketler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler de ödüle layık görüldü.

GİRİŞİMCİ LİDER ÖDÜLÜ - GAMZE ATEŞ:

Törende Girişimci Liderlik Ödülü Gamze Ateş'in (sağda) oldu. Ateş'e ödülünü Sosyal Fabrika Kurucusu Münteha Adalı takdim etti. Ateş ödüle, Güneydoğu Anadolu'da kadınların emeğini uluslararası moda devlerinin sahnesine taşıyan bir plaj modası markası kurması nedeniyle layık görüldü. Ateş'in üretimleri Emily in Paris gibi Netfl ix dizilerinde yer aldı, isim haklarına sahip oldu.

KADINLARIN GELECEĞİNİ GÜÇLENDİREN ÜNİVERSİTE ÖDÜLLERİ -

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ve AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA MERKEZİ: Koç-Kam tarafından belirlenen ödüller kapsamında ilk ödül Adıyaman'a gitti. Adıyaman Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama Merkezi adına ödülü Prof. Dr. Seval Kızıldağ Şahin (sağda) aldı. Ödülü kendisine Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Koç-Kam Direktörü Prof. Dr. Bertil Emrah Oder takdim etti.

KADINLARIN GELECEĞİNİ GÜÇLENDİREN ÜNİVERSİTE ÖDÜLLERİ:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - BİLİM, MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİDE KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ : Koç-Kam liderliğinde verilen üniversite ödüllerinde bir diğer ödüle İTÜ layık görüldü. Ödülü Koç-Kam Direktörü Prof. Dr. Bertil Emrah Oder takdim ederken, ödülü İTÜ adına Prof. Dr. Hatice Ayataç aldı. Ödül bu merkeze bilim, mühendislik ve teknoloji alanında kadınların görünür olması nedeniyle verildi.

ANADOLU'DAN YÜKSELEN KADIN

- NURCAN ÖZDEMİR/EPSA YALITIM YÖNETİM KURULU BAŞKANI: Nurcan Özdemir (ortada) ödülünü Arya Yatırım Platformu ve Fark Labs Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter (sağda) ile EKONOMİ Gazetesi Koordinatörü Didem Eryar Ünlü'nün elinden aldı. Nurcan Özdemir, ödüle Bursa merkezli firmasını sadece yerel bir üretim merkezi olarak kurgulamadı, yalıtım sektörünün dönüşümüne imza atarak ödüle layık görüldü.

DEĞİŞİMİ KOLAYLAŞTIRAN LİDER ÖDÜLÜ

- EBRU ÖZDEMİR/LİMAK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI: Törene Ebru Özdemir yurtdışında olması sebebiyle katılamazken, kendisi adına ödül Limak Holding Kurumsal İletişim Direktörü Sevan Kılıçyan'a takdim edildi. Kılıçyan Ödülü Hafta Genel Yayın Yönetmeni Aslı Barış'ın elinden aldı. Ebru Özdemir, ödüle altyapıdan enerjiye geniş bir alanda yaptığı liderlikle layık görüldü.

PARAYI YÖNETEN LİDER ÖDÜLÜ

- PINAR ABAY/ ING GRUBU GLOBAL İCRA KURULU ÜYESİ: Pınar Abay, ödüle finans dünyasında uluslararası ölçekte karar mekanizmalarında yer almasıyla layık görüldü. Abay, yurtdışında yaşadığı için ödülü onun adına ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu (sağda) aldı. Ulu'ya ödülü Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazlı Ceylan Balduk Kurtul takdim etti.

FIRSAT EŞİTLİĞİNİ DESTEKLEYEN ŞİRKET ÖDÜLÜ

ALARKO HOLDİNG: Törende ödülü Alarko Şirketler Topluluğu Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Canan Egüz Coşkun (solda) aldı. Ödülü IC Holding adına Kurumsal İletişim ve Sosyal Etki Direktörü Aslı Ünlü takdim etti. Alarko, ödülü kadın liderliğini destekleyen yönetim anlayışı ve kapsayıcı kurum kültürü nedeniyle aldı.

FIRSAT EŞİTLİĞİNİ DESTEKLEYEN STK ÖDÜLÜ

- SEDEFED/ BAŞKAN EMİNE ERDEM: Emine Erdem, bünyesindeki 50 sektörel dernek ve 14 bin iş insanı ile SEDEFED'in kadınları desteklemesine liderlik etmesiyle ödüle layık görüldü. Emine Erdem (sağda) törende ödülünü Allianz Yönetim Kurulu Başkanı ve eski TÜSİAD Başkanlarından Cansen Başaran-Symes'in elinden aldı.

KADININ HAYATINA DEĞER KATAN PROJE ÖDÜLÜ

UPS KADIN İHRACATÇI PROGRAMI: Törende ödülü UPS Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Pazarlama Süper Vizörü Fulya Erdem, YenidenBiz Eş Başkanı ve Zurich Sigorta Grubu Türkiye CEO'su Yılmaz Yıldız'ın elinden aldı. UPS Türkiye, ödüle bu program sayesinde uluslararası ticarette kadınların payını artırmasına yönelik yaptığı çalışmalarla layık görüldü.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

SULTAN TEPE/İSO YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ BAŞKANI Sultan Tepe, Jürinin verdiği özel ödülü EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'dan aldı. Tepe, ödüle sanayide sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ve kadın liderliği konularında ortaya koyduğu çalışmalarla layık görüldü.

Ödül töreninde jüri seçimlerini Ekonomi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan açıkladı. Jüri Özel Ödülü'nü takdim eden Ceylan, dayanışma kültürüne dikkat çekti.

Fark Labs'ta düzenlenen Türkiye'nin Lider Kadınları Paneli ve Ödül Töreni'nin sunuculuğunu Nasıl Bir Ekonomi TV Programcısı ve Editörü Berfin Çipa üstlendi.