“Türkiye’nin lojistik hizmet ihracatı 42,4 milyar dolara yükseldi”

ADEM ADIGÜZEL / KOCAELİ

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, hizmet ihracatında markalaşma ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik destek mekanizmalarının kapsamının genişletildiğini belirterek, lojistik sektöründe 23 firmanın Turquality Programı kapsamında desteklerden yararlandığını ifade etti.

Hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri sisteminin güncellendiğini ifade eden Sönmez, daha önce farklı kararlar altında yürütülen destek yapısının tek bir karar altında toplandığını belirtti. Sönmez, lojistik sektörü özelinde istihdam desteği, rapor ve veri tabanı üyelikleri ile uluslararası kuruluşlara üyelik gibi yeni destek unsurlarının sisteme dahil edildiğini söyledi.

“Turquality markalaşmayı destekleyen stratejik bir program”

Turquality Programı’nın hizmet sektörlerinde de uygulandığını belirten Sönmez, programın yalnızca ihracat faaliyetlerini değil, firmaların kurumsal gelişimini ve markalaşma süreçlerini de desteklediğini ifade etti.

Sönmez, “Turquality, Türk ve quality kelimelerinin birleşiminden oluşan bir marka destek programıdır. Hizmet ihracatıyla ilgili tüm sektörlerde desteklenen firma sayımız 122’dir. Bunun 23’ü lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalardan oluşmaktadır. Turquality, firmaların kurumsal kapasitelerini geliştirmelerine ve uluslararası pazarlarda güçlü markalar oluşturmalarına katkı sağlayan bir programdır” diye konuştu.

“Türkiye, dünya lojistik hizmet ihracatında da 9'uncu sırada”

Lojistik ve taşımacılık hizmetlerinin hizmet ihracatının en güçlü bileşenlerinden biri olduğunu belirten Sönmez, “2023 yılında 38,3 milyar dolar olan lojistik hizmet ihracatımız, 2024 yılında 40 milyar dolara, 2025 yılında ise 42,4 milyar dolara yükselmiş bulunmaktadır. Türkiye, dünya lojistik hizmet ihracatında da 9'uncu sırada yer almaktadır” şeklinde konuştu. Avrupa Birliği'nin taşımacılık kaynaklı emisyonların azaltılmasına yönelik hedeflerine de değinen Sönmez, “İhracatçılarımızın bu düzenlemeleri çok yakından takip edip kendilerini buna göre ayarlıyor olmaları lazım. Aksi takdirde ihracat pazarlarından mahrum kalınması veya çok ciddi manada maliyetlerin artmasıyla karşılaşma durumu söz konusu” ifadelerini kullandı.

“Masrafların yüzde 75’ini karşılıyoruz”

Konuşmasında Hizmet Sektörleri Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi Projeleri’ne (HİSER) de değinen Sönmez, “HİSER; Hizmet Sektörleri Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi Projesi. Ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri ve sektörel dernekler gibi iş birliği kuruluşlarının liderliğinde yürütülen bu projelerde firmaların ihtiyaç analizleri yapılıyor, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştiriliyor, ardından yurt dışına yönelik heyet programları düzenleniyor. Beş yıla kadar devam edebilen bu projelerde oluşan masrafların yüzde 75’ine kadar olan kısmını devlet olarak karşılıyoruz” dedi. Yurt dışında kurulacak ofis, depo ve aktarma merkezlerine yönelik desteklerin de artırıldığını belirten Tarık Sönmez, birim sayısının 5’ten 25’e çıkarıldığını, hedef ülkelerde gerçekleştirilen faaliyetlerde katkılar sağlandığını söyledi.