Türkiye'nin LPG ithalatı ekim'de azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya, ABD, Kazakistan ve Hırvatistan olarak kayıtlara geçti.

LPG ithalatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalarak 251 bin 262 ton olarak gerçekleşti. Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 28,8 azalarak 27 bin 250 ton oldu. İhracat, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İsviçre, Lübnan ve Türkiye Serbest Bölgesi olmak üzere 7 ülke ve bölgeye yapıldı.

Toplam LPG satışı, yaklaşık 329 bin 541 ton

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 2,89 artarak 77 bin 61 ton olarak gerçekleşti. Dağıtıcı lisansı sahiplerince ekimde geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 329 bin 541 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda satışlarda yüzde 82,68 pazar payıyla oto gaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 14,09 ile tüplü LPG ve yüzde 3,23 ile dökme LPG satışları izledi.