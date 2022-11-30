Türkiye’nin LPG ithalatı yüzde 15,8 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2022 yılı Eylül ayına ilişkin Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu’na göre, Türkiye’nin LPG ithalatı söz konusu ayda 2021’in aynı aynına göre yüzde 15,8 oranında düşüşle 273 bin 171 tona geriledi.

Bu dönemde rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler ise, Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan, Norveç, Libya, Romanya, İtalya, Fransa ve Tunus oldu.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 32,3 artarak 26 bin 56 tona yükseldi. İhracat, Lübnan, İsviçre, Bulgaristan, Marshall Adaları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Serbest Bölgeleri'ne yapıldı. LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 4,43 azalarak 92 bin 459 ton oldu.

İç piyasada satışlar yüzde 8,4 azaldı

Dağıtıcı lisansı sahiplerince eylülde yapılan toplam LPG satışı yaklaşık 352 bin 328 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 23,3 artarken, tüplü LPG satışı yüzde 14,5, otogaz satışı yüzde 8 azaldı. Böylece iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 8,4 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda satışlarda yüzde 81,2 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 15,9 ile tüplü LPG ve yüzde 2,9 ile dökme LPG izledi.