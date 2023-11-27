Türkiye’nin LPG ithalatı yüzde 22,16 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2023 yılı Eylül ayına ilişkin LPG Piyasası Sektör Raporu’nu yayımladı.

Rapora göre, rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince yapılan LPG ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,16 artarak 333 bin 713 ton oldu.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan ülke sıralamasına göre, Cezayir, ABD, Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Yunanistan olmak üzere 5 farklı ülkeden LPG ithalatı gerçekleştirildi.

Rafinerici lisansı sahiplerinin, Eylül ayında toplam LPG üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,76 artarak 95 bin 12 ton oldu.

Rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince yapılan LPG ihracatı, yüzde 58,43 artarak 41 bin 281 ton olarak gerçekleşti.

En çok ihracat yapılan ülke sıralamasına göre, Bulgaristan, İsviçre, Avusturya, Romanya, Lübnan, Yunanistan, KKTC, Ukrayna, Hırvatistan ve Türkiye Serbest Bölge olmak üzere 10 farklı ülkeye/bölgeye LPG ihracatı gerçekleştirildi.

İç piyasada toplam 374 bin 435 ton LPG satışı yapıldı

Dağıtıcı lisansı sahiplerince 2023 yılı Eylül ayında 54 bin 638 ton tüplü LPG, 11 bin 510 ton dökme LPG ve 308 bin 287 ton otogaz LPG olmak üzere toplam 374 bin 435 ton LPG satışı yapıldı.

Eylül ayı satışı rakamları bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında, tüplü LPG satışı yüzde 2,56 azaldı, dökme LPG satışı yüzde 13,70 ve otogaz satışı yüzde 7,74 arttı. Böylece toplam LPG satışı yüzde 6,27 artış gösterdi.

Eylül ayında tüplü LPG yüzde 14,59, dökme LPG yüzde 3,07 ve otogaz yüzde 82,33 pazar payına sahip oldu. Dağıtıcı lisans sahiplerince 4 bin 510 ton Standardize LPG satışı yapıldı.