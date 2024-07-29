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Türkiye’nin LPG ithalatı yüzde 2,29 azaldı, ihracatı ise yüzde 148,74 arttı

Türkiye’deki rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince bu yılın mayıs ayında yapılan LPG ithalatı, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,69 azalırken, ihracat ise yüzde 148,74 oranında artış kaydetti.

Haber Merkezi
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Türkiye’nin LPG ithalatı yüzde 2,29 azaldı, ihracatı ise yüzde 148,74 arttı
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2024 yılı Mayıs ayına ilişkin LPG Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan ülke sıralamasına göre ABD, Cezayir Rusya Federasyonu, Kazakistan, İtalya, Gürcistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 7 farklı ülkeden LPG ithalatı gerçekleştirildi.

Rafinerici lisansı sahiplerinin, Mayıs ayında toplam LPG üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,71 azalarak 65 bin 629 ton oldu.

Rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince yapılan LPG ihracatı, yüzde 148,74 artışla 28 bin 588 ton olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında en çok ihracat yapılan ülke sıralamasına göre Ukrayna, Romanya, Lübnan, KKTC, Bulgaristan, Almanya, Çin ve Türkiye Serbest Bölge olmak üzere 8 farklı ülkeye/bölgeye LPG ihracatı gerçekleştirildi.

Yurt içi satışlar

Dağıtıcı lisansı sahiplerince Mayıs ayında 46 bin 801 ton tüplü LPG, 10 bin 589 ton dökme LPG ve 285 bin 316 ton otogaz LPG olmak üzere toplam 342 bin 707 ton LPG satışı yapıldı.

Tüplü LPG satışı yüzde 13,89, dökme LPG satışı yüzde 35,40, otogaz satışı yüzde 3,83 azaldı. Böylece toplam LPG satışı yüzde 6,73 düşüş gösterdi.

Mayıs ayında tüplü LPG yüzde 13,66, dökme LPG yüzde 3,09 ve otogaz yüzde 83,25 pazar payına sahip oldu. Dağıtıcı lisans sahiplerince 5 bin 569 ton Standardize LPG satışı yapıldı.

 

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