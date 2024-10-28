Türkiye'nin LPG ithalatı yüzde 4 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Ağustos ayına ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı. Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan ülke sıralamasına göre Cezayir, ABD, Rusya Federasyonu, Nijerya, Senegal, Kazakistan, Gürcistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 8 farklı ülkeden LPG ithalatı gerçekleştirildi.

Rafinerici lisansı sahiplerinin, Ağustos ayında toplam LPG üretimi geçen yılın aynı ayına göre %14,23 azalarak 82 bin 864 ton oldu.

Rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince yapılan LPG ihracatı, %142,31 artışla 45 bin 957 ton olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında en çok ihracat yapılan ülke sıralamasına göre Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Yunanistan, Almanya, Seyşeller, İsviçre, Danimarka ve Türkiye olmak üzere 11 farklı ülkeye/bölgeye LPG ihracatı gerçekleştirildi.

Yurt İçi Satışlar

Dağıtıcı lisansı sahiplerince Ağustos ayında 53 bin 388 ton tüplü LPG, 9 bin 463 ton dökme LPG ve 323 bin 816 ton otogaz LPG olmak üzere toplam 386 bin 667 ton LPG satışı yapıldı.

Tüplü LPG satışı %5,80, dökme LPG satışı %37,29, otogaz satışı %3,67 azaldı. Böylece toplam LPG satışı %5,21 düşüş gösterdi.

Ağustos ayında tüplü LPG %13,81, dökme LPG %2,45 ve otogaz %83,75 pazar payına sahip oldu.

Dağıtıcı lisans sahiplerince 4 bin 846 ton Standardize LPG satışı yapıldı.