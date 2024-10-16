Türkiye’nin maden ihracatı 4,4 milyar dolar oldu

Türkiye’nin ilk 9 ayda gerçekleştirdiği maden ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,91 artışla 4 milyar 258 milyon dolardan 4 milyar 424 milyon dolara yükseldi. Üst gruplara bakıldığında metalik cevherler ihracatındaki artış 2024 yılının 9 aylık döneminde, 2023’ün ilk 9 ayına göre yüzde 18,45 artış gösterdi. Geçen yıl 1 milyar 440 milyon dolar olan ihracat 1 milyar 706 milyon dolara çıktı. Doğal taş ihracatı yüzde 0,74 düşüşle 1 milyar 441 milyon dolardan 1 milyar 430 milyon dolara geriledi. Endüstriyel mineraller ihracatında ise yüzde 1,61’lik artış görüldü. 842 milyon dolardan, 856 milyon dolara çıktı.

Bulgaristan'a ihracat yüzde 43,45 arttı

Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında ilk sırada 1 milyar 259 milyon dolarlık ihracatla Çin, ilk sırada yer aldı. 2023 yılının 9 ayında 1 milyar 141 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Çin’e yapılan ihracat, yüzde 10,36 artış gösterdi. En çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında ikinci sıra 377 milyon dolarlık ihracatın yapıldığı ABD’nin oldu. Geçen yıl 378 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği ABD’ye yapılan ihracat, geçen yıla göre yüzde 0,26 azalış gösterdi. Üçüncü sıradaki Bulgaristan’a yapılan ihracat ise yüzde 43,45 arttı. Bulgaristan’a yapılan ihracat 223 milyon dolardan 320 milyon dolara çıktı. En çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında dördüncü sırada İspanya yer aldı. İspanya’ya yapılan ihracat söz konusu dönemde yüzde 26,64 artışla 147 milyon dolardan, 186 milyon dolara çıktı. Beşinci sırada 180 milyon dolarlık ihracatın yapıldığı Hindistan yer aldı. Hindistan’a geçen yılın aynı döneminde 177 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti. Artış yüzde 2,11 olarak kayıtlara geçti.

İhracatçı destek bekliyor

2024 yılının 9 aylık sürecinde maden ihracatında yaşanan durumu değerlendiren İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Yüce, “Dünyada yaşanan pandemi süreci, savaşlar, Türkiye’de enerji maliyetlerinin çok yüksek olması, enflasyon artışı, limanlara ulaşımda karayolu mesafelerinin çok uzun olması gibi sebeplerle sektörümüzde maliyetlerde artış yaşandı. Kur seviyelerinin de yetersiz olması nedeniyle doğal taş ihracatında maliyetlerin altında satışlar görüldü. Bu açıdan bakıldığında, son 40 yılın en zor dönemlerinden birini yaşadığımızı söyleyebiliriz. İlk olarak bu sorunları aşmak için kurlarda hızlı bir şekilde formül üretilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan, uzun vadede demir yolları için devlet desteği verilerek yatırımların artırılması için çalışmalar yapılmalı. Eğer önlem alınmazsa 2025’te de benzer zorluklarla karşılaşacağımızı belirtmeliyiz.” dedi.

Türkiye’nin yeraltı kaynakları bakımından çok zengin olduğunun altını çizen Erol Yüce, sözlerini şöyle sürdürdü: “Madenler, olduğu yerde işleniyor. Yani, madencilik için organize sanayiler gibi bölgeler kurulamıyor. Madencilik, dünyanın her yerinde aynı şekilde yapılıyor. İşte, bu yüzden madencilerin limanlara ulaşımı kolaylaştırılmalı. Maliyetlerimiz düşürülmeli. Atılacak adımlarla gelecek 50 yılı kurtaracak projeler devreye alınmalı.”

İlk 9 ay itibarıyla en çok maden ihracat gerçekleştirilen ülkeler (dolar)