Türkiye’nin maden ihracatı 9 ayda 5,4 milyar doları aştı

Türkiye’nin maden ihracatındaki yükseliş 2026 yılının dokuzuncu ayında da devam etti. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin (İMİB) verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde 4 milyar 506,8 milyon dolar olan Türkiye geneli maden ihracatı, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 20,05 artışla 5 milyar 410,5 milyon dolara yükseldi. Eylül ayı özelinde de güçlü bir artış kaydedildi. Geçen yılın eylül ayında 549,6 milyon dolar seviyesinde bulunan maden ihracatı, bu yılın aynı ayında yüzde 24,2 artarak 682,6 milyon dolara ulaştı.

Metalik cevherler ihracatı 2,2 milyar doları aştı

Üst ürün grupları incelendiğinde, ocak-eylül döneminde en yüksek ihracat değerine metalik cevherler grubu ulaştı. Söz konusu ürün grubunda ihracat, geçen yılın aynı dönemindeki 1 milyar 702,9 milyon dolardan yüzde 30,56 artışla 2 milyar 223,3 milyon dolara yükseldi. Doğal taş ihracatı ilk 9 ayda yüzde 5,31 artış göstererek 1 milyar 511,9 milyon dolardan 1 milyar 592,2 milyon dolara çıktı. Endüstriyel mineraller ihracatı ise yüzde 13,12 artarak 879,4 milyon dolardan 994,8 milyon dolara ulaştı. Eylül ayında da metalik cevherler grubundaki yükseliş dikkat çekti. Bu grupta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,05 artışla 217,3 milyon dolardan 300 milyon dolara çıktı. Doğal taş ihracatı yüzde 6,87 artarak 201,6 milyon dolara ulaşırken, endüstriyel mineraller ihracatı yüzde 2,74 artışla 105,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çin’e ihracat 1,6 milyar doları aştı

Ülkeler bazında değerlendirildiğinde Çin, Türkiye’nin maden ihracatında açık ara ilk sıradaki yerini korudu. Çin’e gerçekleştirilen ihracat, 2025 yılının ilk 9 ayındaki 1 milyar 137,8 milyon

dolarlık seviyesinden yüzde 47,99 artışla 1 milyar 683,8 milyon dolara yükseldi. İkinci sırada yer alan ABD’ye yapılan ihracat yüzde 6,18 artışla 432,7 milyon dolara ulaşırken, Bulgaristan’a ihracat yüzde 18,58 artarak 384,8 milyon dolar oldu. İspanya’ya gerçekleştirilen maden ihracatı yüzde 12,2 yükselişle 259,4 milyon dolara, Belçika’ya ihracat ise yüzde 36,91 artışla 211,1 milyon dolara çıktı. İlk 20 pazar içerisinde Hindistan’a gerçekleştirilen ihracat yüzde 19,64 artışla 208,2 milyon dolara, Fransa’ya ihracat yüzde 19,02 artarak 104,8 milyon dolara yükseldi. Brezilya’ya yapılan ihracatta yüzde 57,38’lik artışla 61,7 milyon dolar seviyesine ulaşılırken, Japonya’ya ihracat yüzde 106,02 artarak 86 milyon dolara çıktı. Güney Kore’ye gerçekleştirilen ihracat da yüzde 16,01 artışla 139,6 milyon dolara ulaştı.

Daha yüksek katma değerli sürdürülebilir büyüme

İlk 9 aylık ihracat performansını değerlendiren İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Bayraktar, şunları söyledi:

“Yılın ilk dokuz ayında elde edilen ihracat performansını sektörümüz açısından olumlu değerlendiriyoruz. Metalik cevherlerin yanı sıra doğal taş ve endüstriyel minerallerde de artış görülmesi, farklı ürün gruplarımızın ihracata katkısını göstermesi bakımından değerli. Çin’in en büyük ihracat pazarımız olarak konumunu korumasının yanında, farklı pazarlarda kaydedilen yükselişleri de önemsiyoruz. Mevcut ticari ilişkilerimizi güçlendirirken yeni pazarlara erişimimizi artırmak, mevcut pazarlarımızda ihracatımızın sürdürülebilir büyümesi önceliklerimiz arasında olmalı. Türkiye’nin madencilik potansiyelini daha ileri taşımak için kaynaklarımızı işleyerek ve daha yüksek katma değer yaratarak dünya pazarlarına sunmalıyız. Üretim, işleme ve lojistik süreçlerindeki verimliliği geliştiren yatırımlar bu hedefin önemli bir yapıtaşı. Sürdürülebilirliği temel alan bakış açısıyla hareket ederek ihracattaki büyümeyi kalıcı ekonomik kazanımlara dönüştürebileceğimize inanıyorum.”