  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Türkiye’nin mandalina ihracatı 10 ayda 375 milyon dolara ulaştı
Takip Et

Türkiye’nin mandalina ihracatı 10 ayda 375 milyon dolara ulaştı

Türkiye'nin yılın 10 ayındaki mandalina ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 375 milyon dolara ulaştı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye’nin mandalina ihracatı 10 ayda 375 milyon dolara ulaştı
Takip Et

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye geçen yıl ekim ayında 58 bin ton mandalina ihraç ederek 46 milyon dolar gelir elde etti.

Bu yılın ekim ayında ise ihracat miktarı 110 bin tona ulaşırken elde edilen gelir geçen yılın aynı ayına göre yüzde 144 artışla 113 milyon dolara çıktı.

Yılın 10 ayında mandalina ihracatı 281 milyon dolardan 375 milyon dolara yükseldi.

Mandalina ihracatında lider ülke Rusya oldu

Yaş meyve ve sebze ürünleri arasında ihracat şampiyonluğunu sürdüren mandalina en çok Rusya'ya gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, mandalinada yüksek rekolte beklediklerini ve bu yıl 500 milyon dolar ihracat hedeflediklerini ifade etti.

Kazdağları’nda tescilli yeşil çizik zeytin sezonu: Elek mesaisi başladıKazdağları’nda tescilli yeşil çizik zeytin sezonu: Elek mesaisi başladıEkonomi
BİM market 18 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e bugün hangi ürünler geliyor?BİM market 18 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e bugün hangi ürünler geliyor?Aktüel
BİM 25 Kasım 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Salı günü hangi ürünler geliyor?BİM 25 Kasım 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Salı günü hangi ürünler geliyor?Aktüel

 

Ekonomi
'E-Ticaret Haftası' kapsamında Galata Kulesi'nde mapping gösterisi
'E-Ticaret Haftası' kapsamında Galata Kulesi'nde mapping gösterisi
Buğday üretimine yönelme ve İş Bankası’nın traktör ödülü
Buğday üretimine yönelme ve İş Bankası’nın traktör ödülü
'G20’de kadınlara yönelik 2. perde girişimcilik için açılsın'
'G20’de kadınlara yönelik 2. perde girişimcilik için açılsın'
Gıda arz güvenliği, artık ulusal güvenlik kadar önemli
Gıda arz güvenliği, artık ulusal güvenlik kadar önemli
Traktör sanayi alarm veriyor
Traktör sanayi alarm veriyor
İthalat geriledi, yerli hurda demir fiyatı arttı
İthalat geriledi, yerli hurda demir fiyatı arttı