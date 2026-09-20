Türkiye’nin milli hızlı treninde seri üretim başladı

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli hızlı trenin üretim çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

İlk milli hızlı tren setinin test süreçlerinin başarıyla sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, "Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip ilk setimiz, dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştı. İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken, ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. Böylece milli hızlı trende seri üretim sürecine geçmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

"14 set üretmeyi hedefliyoruz"

Uraloğlu, milli hızlı tren üretiminin belirlenen program doğrultusunda süreceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"2027'de 7, 2028'de de 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz. 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip tren setleri yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştiriliyor. Trenlerin kritik bileşenlerinden Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi de ASELSAN işbirliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretiliyor."

"Hızlı tren fabrikasında yüzde 90 seviyesine gelindi"

Seri üretimin Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının devreye alınmasıyla birlikte yeni tesiste devam edeceğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"18 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasında yüzde 90 seviyesine geldik. Fabrikamızı tamamladığımızda milli hızlı tren setlerimizin üretim, montaj ve test süreçlerini tek çatı altında gerçekleştireceğiz. Yeni fabrikamız ile ayda bir tane hızlı tren üretebilme kapasitesine sahip olacağız. Seri üretim çalışmalarımızı yeni fabrikamızda sürdüreceğiz."