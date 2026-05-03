Türkiye'nin milyarderleri hızla artıyor! 5 yıl sonra kaç milyarderimiz olacak?

Dolar milyarderlerinin sayısındaki artışın yavaşlama belirtisi göstermediği belirtiliyor. Küresel milyarder nüfusu 2021 yılında 2.723 kişi seviyesindeyken, 2026 yılında 3.110’a yükselerek yalnızca beş yılda %14’lük bir artış kaydetti.

Euronews'in, Knight Frank’in 2026 tarihli Wealth Report'tan derlediği habere göre; bu artışın önümüzdeki yıllarda hızlanması bekleniyor. Raporda, milyarder sayısının 2031 yılına kadar %26 artarak 3.915 kişiye ulaşacağı öngörülüyor.

Avrupa, bu büyümenin başlıca itici güçlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Avrupa'daki milyarder sayısının 2026'da 780'den 2031'de 994'e çıkarak %27 oranında artması öngörülüyor.

'Modern tarihte küresel servet dağılımında en önemli kaymalardan birine tanıklık ediyoruz' dedi Knight Frank'in küresel araştırma direktörü Liam Bailey.

Peki hangi ülkelerde milyarder sayısındaki artış daha büyük olacak? Ve Avrupa'nın milyarder artışı, Amerika kıtalarındaki artışla nasıl karşılaştırılıyor?

Küresel milyarder artışında Suudi Arabistan zirvede

Rapor, en hızlı büyüme öngörülen ilk 20 ülkeyi izliyor. Bunların sekizi Avrupa'da ve İskandinav ülkeleri ağırlıkta.

Bu 20 ülke arasında listenin başında Suudi Arabistan yer alıyor; milyarder sayısının 23'ten 65'e çıkarak 2031'e kadar %183 artması bekleniyor.

Avrupa'daki artışa İskandinav ülkeleri damga vuruyor

Polonya Avrupa'da başı çekiyor. Milyarder sayısının 13'ten 29'a çıkarak %123 artması, yani iki kattan fazla olması bekleniyor.

İsveç, Avrupa'da ikinci, dünya genelinde ise üçüncü sırada yer alıyor; milyarder sayısının 32'den 58'e çıkarak %81 artacağı tahmin ediliyor. Danimarka'yı ise milyarder sayısının 12'den 21'e yükselerek %75 artmasıyla izliyor.

Avrupa’da milyarder sayısında hızlı artış

İskandinav egemenliğine Norveç de ekleniyor; ülkedeki milyarder sayısının 17'den 26'ya çıkarak %53 artması bekleniyor. En hızlı büyüyen dört Avrupa ülkesinden üçünün İskandinavya'dan olması dikkat çekiyor.

Avusturya'da milyarder sayısı %50 artarak 12'den 18'e çıkacak. İspanya'yı ise %40'lık büyüme ile 2031'de 53 milyarderle göreceğiz. Bir diğer büyük Avrupa ekonomisi olan İtalya'da da milyarder sayısının 61'den 82'ye yükselmesi bekleniyor.

Türkiye’de milyarder sayısında artış beklenirken, küresel servet sıralaması değişiyor

AB'ye aday ülke Türkiye'de ise büyümenin %31 olacağı, milyarder sayısının 35'ten 46'ya çıkacağı öngörülüyor.

Bu sıralamalar beş yıllık büyüme oranlarına dayanıyor. Bu yüzden Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa gibi büyük ekonomiler listede yer almıyor. Örneğin Forbes'a göre Almanya, 2025'te 171 milyarderle Avrupa'nın başında geliyordu.

Aynı 20 ülke, 2031'deki toplam milyarder sayısına göre sıralandığında 313 milyarderle Hindistan ilk sırada yer alıyor; onu 85'er milyarderle Avustralya ve Singapur izliyor.

Listede yer alan Avrupa ülkeleri arasında İtalya 82 milyarderle başı çekiyor. İsveç'in 58 milyardere ulaşıp 53'te kalan İspanya'yı geride bırakması bekleniyor.

Bailey, büyük jeopolitik sarsıntılara ve enflasyonist baskılara rağmen özel sermayenin olağanüstü bir direnç gösterdiğine dikkat çekti. Son sonuçların, dünya çapında servet yaratımında yapısal olarak derin bir hızlanmayı yansıttığını belirtti.

Avrupa ve Amerika kıtaları

Dünyada en fazla milyarder Asya-Pasifik bölgesinde bulunuyor. Bölgedeki 1.116 milyarder, 2026 itibarıyla küresel toplamın %36'sını oluşturuyor.

Onu %34'lük payla Amerika kıtası izliyor; bunun %31'i Kuzey Amerika'ya, %3'ü Latin Amerika'ya ait. Avrupa ise dünya milyarderlerinin dörtte birini barındırıyor.

2031'e gelindiğinde Avrupa'daki milyarder sayısı 780'den 994'e yükselerek 1.000 eşiğine yaklaşacak. Kıtanın küresel payı ise hafifçe artarak %25,4'e çıkacak.

Kuzey Amerika’da milyarder sayısı artıyor

Kuzey Amerika'daki milyarder sayısı da mutlak olarak artarak 995'ten 1.089'a çıkacak. Ancak payı %31'den %27,8'e gerileyerek, payı düşen tek bölge olacak.

'Sahada gördüğümüz, daha karmaşık bir küresel ekonomik ortamda servet yaratımının arttığı' dedi Knight Frank'in Özel Ofis başkanı Rory Penn.

'Aşırı zenginler belirgin biçimde daha hareketli hale geliyor, ancak kendilerini gerçekten rahat hissedip yatırım yapabilecekleri ya da ailelerini yerleştirebilecekleri pazarların listesi daraldı.'

Aile ofisleri kıtalar arasında yayılıyor

Raporda, en sofistike ailelerin artık servetlerini, genellikle Amerika kıtası, Avrupa ve Asya-Pasifik'te bulunan birden fazla aile ofisine böldükleri vurgulanıyor. Bu çeşitlendirmeyi, güvenlik ve hukuk devleti ihtiyacının derinleşmesi tetikliyor.

'Birleşik Krallık'taki yüksek vergilere ve siyasi tutarsızlıklara rağmen, bazı önde gelen aileler hâlâ Londra'ya akın ediyor; çünkü 'hukuk devleti hâlâ sapasağlam ayakta'. Buna karşılık, diğer küresel yatırımcılar Avrupa'yı giderek 'yatırım yapılacak bir yer değil, adeta bir müze' olarak görüyor' ifadesi, Avustralyalı bir madencilik milyarderine ait.