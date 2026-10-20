Türkiye'nin net uluslararası yatırım açığı 364,5 milyar dolara geriledi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre, Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu ağustos ayında 364,5 milyar dolar açık verdi. Temmuz ayında 398,7 milyar dolar olan açık, bir ayda 34,2 milyar dolar azaldı.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 445,2 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde yurt dışına karşı yükümlülükler yüzde 1,1 azalışla 809,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Rezerv varlıklarda 22,2 milyar dolarlık artış

Türkiye'nin yurt dışı varlıklarındaki yükselişte rezerv varlıkların artışı dikkat çekti. Rezerv varlıklar, temmuz ayına göre 22,2 milyar dolar artarak 186,7 milyar dolara çıktı.

Varlık kalemleri arasında doğrudan yatırımlar yüzde 0,7 artışla 82,4 milyar dolara, finansal türevler yüzde 51,9 yükselişle 3,8 milyar dolara ulaştı.

Diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 1 artarak 163,3 milyar dolar oldu. Buna karşılık bankaların yabancı para varlıkları yüzde 2 azalışla 43,8 milyar dolara geriledi.

Hisse senedi ve yatırım fonu varlıkları yükseldi

Portföy yatırımları kapsamında yer alan hisse senetleri ve yatırım fonu payları da ağustos ayında artış gösterdi.

Bu kalemdeki varlıklar, bir önceki aya göre yüzde 6,8 yükselerek 53,6 milyar dolara ulaştı.

Yurt dışına karşı yükümlülükler azaldı

Türkiye'nin yurt dışına karşı toplam yükümlülükleri ağustos ayında 809,7 milyar dolara gerilerken, alt kalemlerde farklı yönlerde hareketler görüldü.

Doğrudan yatırım yükümlülükleri bir önceki aya göre yüzde 2,9 azalarak 225,9 milyar dolar oldu.

Portföy yatırımı yükümlülükleri ise yüzde 2,8 artışla 164,7 milyar dolara yükseldi.

Finansal türevlerden kaynaklanan yükümlülükler yüzde 22,7 düşüşle 3,1 milyar dolara inerken, diğer yatırım yükümlülükleri yüzde 1,3 azalarak 416 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Böylece Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, yurt dışı varlıklardaki artış ve yükümlülüklerdeki azalışın etkisiyle ağustos ayında daralmış oldu.