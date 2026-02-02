Türkiye’nin önde gelen AVM’si satıldı! 130 milyon Euro'ya el değiştirdi
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, Forum Kayseri AVM'nin tamamını 130,4 milyon euro bedelle satın aldığını duyurdu.
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO), 2 Şubat’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan Forum Kayseri AVM’nin satın alınması hakkında açıklama yaptı.
Şirket, büyüme hedefleri doğrultusunda 30 Ocak 2026 tarihli KAP açıklamasında Forum Kayseri Gayrimenkul Yatırım A.Ş. paylarının yüzde 100’ünün 130.430.877 euro bedel karşılığında alınmasına ilişkin pay alım ve satım sözleşmesi imzalandığını hatırlattı.
Torunlar GYO, söz konusu pay devrine ilişkin işlemlerin 2 Şubat 2026’da tamamlandığına kaydetti. Duyuruda, “İmzalanan Pay Alım ve Satım Sözleşmesi gereğince; yapılacak finansal denetime göre olası düzeltmeler neticesinde nihai hisse devir bedeli belirlenerek kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı.
TRGYO, 2 Şubat’ta günü yüzde 2,2 artışla 85,45 TL’den tamamladı. Hissede haftalık yüzde 4, aylık yüzde 15, aylık yüzde 52 oranında değer artışı gerçekleşti.