Türkiye’nin önde gelen AVM’si satışa çıkarıldı: Süreç resmen başladı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yer alan Nilpark AVM’nin satışı için resmi süreç başlatıldı. İmar planı değişikliği tamamlanırken, AVM’nin değerlemesi de gerçekleştirildi. Şimdi sürecin seyrini belirleyecek adım, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nden çıkacak karar olacak.

Nilüfer Belediye Meclisi’nde tartışılmıştı

Nilpark AVM, bir dönem Nilüfer Belediyesi tarafından geçici hizmet binası olarak kullanılmıştı. AVM’nin bulunduğu parselin imar durumu, geçtiğimiz şubat ayında Nilüfer Belediye Meclisi’nde tartışılmıştı. Belediye Başkanı Şadi Özdemir yönetimindeki toplantıda, “Belediye Hizmet Alanı” statüsündeki parsel, meclis üyelerinin oy çokluğuyla “Ticaret Alanı”na çevrilmiş ve böylece satış sürecinin önü açılmış oldu.

Satışa hazırlık kapsamında değerleme süreci tamamlandı

Bursa Hakimiyet’in haberine göre Nilüfer Belediyesi, Nilpark AVM için Liman Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’den hizmet alarak 134 bin TL ödeme yaptı. Böylece satışa hazırlık kapsamında değerleme süreci tamamlandı.

Özdemir, Kanal 16’da katıldığı programda Nilpark AVM’nin satışını planladıklarını açıkladı. Özdemir, alanın belediye hizmet alanı statüsünde olduğu için doğrudan satılamadığını, bu nedenle imar değişikliği yapıldığını ifade etti. “Biz zaten bu binayı kullanmıyoruz, kiracılar oturuyor. İhtiyaç duyduğumuz bir yapı değil. Özel bir firmada yap-işlet-devret süreci devam ediyor, ancak yedi yıl daha süresi var. Elimizde tutmak yerine satışa çıkarmayı uygun gördük” dedi.