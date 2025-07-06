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Türkiye'nin önde gelen çivi üreticisi iflas etti: Konkordato talebi reddedildi

Manisa’nın Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin önde gelen çivi üreticilerinden biri olarak bilinen Tenekecioğlu hakkında mahkeme iflas kararı verdi. Daha önce konkordato talebiyle mahkemeye başvuran şirketin başvurusu reddedildi.

Haber Merkezi
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Türkiye'nin önde gelen çivi üreticisi iflas etti: Konkordato talebi reddedildi
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Alaşehir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olan Tenekecioğlu Uluslararası Dış Ticaret ve Lojistik A.Ş.’nin borçlarını ödeyememesi nedeniyle konkordato süreci başlatılmıştı.

Mahkeme kesin mühleti kaldırdı, iflas kararı verdi

Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi, 30 Haziran 2024 tarihinden itibaren şirkete bir yıl süreyle kesin mühlet tanımıştı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre bu süreç içerisinde şirketin mali durumunda iyileşme sağlanamayınca, mahkeme konkordato tasdik talebini reddetti.

Alınan kararla birlikte, şirketin iflasına resmen hükmedildi. Mahkeme ayrıca geçici ve kesin mühlet kapsamında alınan tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve konkordato komiserlerinin görevlerine son verilmesine hükmetti.

Karar derhal uygulamaya konuldu

Mahkeme kararında, iflas kararının kesinleşmesi beklenmeksizin yürürlüğe girmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, iflas durumu ve tedbirlerin kaldırıldığı bilgisi ilgili kurumlara müzekkere ile bildirilecek.

İcra ve tasfiye süreci başlayacak

Mahkemenin iflas kararının ardından, Manisa İcra İflas Müdürlüğü nezdinde iflas ve tasfiye işlemleri yürütülecek. İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi uyarınca yapılacak ilanla birlikte şirketin resmi olarak tasfiye süreci başlatılacak.

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