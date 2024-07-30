Türkiye’nin önemli ihracat ürünlerinden olan Çam fıstıkları İtalya yolcusu

Aydın’da, incir, zeytin, pamuk ve kestaneden sonra önemli geçim kaynaklarından olan ve zor şartlar altında toplanan çam fıstıklarının ihracat yolculuğu başladı. Hasat işlemi oldukça tehlikeli ve zor olmasına rağmen kozalak toplayan işçiler ölümü hiçe sayıp ağaçlara adeta bir kedi gibi tırmanırken, toplanan kozalaklar da çuvallarla işleme tesislerine satışa hazır hale getiriliyor.

Çam fıstıkları İtalya yolcusu

Özellikle Koçarlı ilçesine bağlı köylerde yaygın olarak üretilen çam fıstığı, ihracat değeri ile ülke ekonomisine de önemli katkı sağlarken, Söke’de hazır hale gelen çam fıstıkları İtalya için yola çıkacak. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise ihracat öncesinde çam fıstıklarının ilk muayenelerini gerçekleştirerek ihracata yönelik belgeleri düzenledi. Muayenenin ardından altın değerindeki çam fıstıkları, İtalya’ya gönderilecek.