  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Türkiye'nin Orta Koridor'daki demir yolu projeleri için ihale ilanına çıkıldı
Takip Et

Türkiye'nin Orta Koridor'daki demir yolu projeleri için ihale ilanına çıkıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Doğu Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi (ETMIC)" için genel ihale ilanına çıkarken bu kapsamda maliyetin İslam Kalkınma Bankası'ndan sağlanan 246 milyon 400 bin Euro'luk finansmanla karşılanacağı belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye'nin Orta Koridor'daki demir yolu projeleri için ihale ilanına çıkıldı
Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan konuya ilişkin genel ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Doğu Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi kapsamında maliyetin karşılanması amacıyla İslam Kalkınma Bankası'ndan 246 milyon 400 bin Euro finansman sağlandı. Bu finansmanın bir kısmının mal, yapım işleri, ilgili hizmetler ve danışmanlık hizmetleri ödemelerinde kullanılması planlanıyor.

Projeyle, Türkiye'de güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Aynı zamanda Sivas'ın Divriği ilçesi ile Gürcistan sınırı arasındaki Orta Koridor'da lojistik verimliliğin artırılması, Türkiye'nin ulusal demir yolu ağının dayanıklılığı, bağlantısı ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Sözleşmelerin tedariki tüm isteklilere açıktır

İslam Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen sözleşmelerin tedariki, bankanın proje finansmanı kapsamında mal, yapım işleri ve ilgili hizmetlerin satın alınmasına ilişkin kılavuzlar uyarınca gerçekleştirilecek ve tüm uygun isteklilere açık olacak.

Danışmanlık hizmetleri ise bankanın "Proje Finansmanı Kapsamında Danışmanlık Hizmetlerinin Satın Alınmasına İlişkin Kılavuzları" doğrultusunda seçilecek.

Bankanın, "Uluslararası Rekabetçi İhale (ICB)" veya "Uluslararası Rekabetçi İhale-Üye Ülkeler (ICB/MC)" prosedürleri kapsamında ihale edilecek sözleşmeler ve danışmanlık hizmetleri için özel satın alma duyuruları bankanın internet sitesi, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün erişime açık "https://aygm.uab.gov.tr" internet adresi, Türkiye'de ulusal düzeyde yayımlanan gazeteler veya Resmi Gazete'de yayımlanacak.

İlgili proje kapsamında mal, yapım işleri ve danışmanlık hizmetleri sağlamak isteyen uygun firmalar, bireyler veya ilave bilgi talep edenler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün Demiryolu Yapım Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçebilecek.

Bankada parası olanlar dikkat! Faiz oranları artacak mı? Uzmanlar değerlendirdiBankada parası olanlar dikkat! Faiz oranları artacak mı? Uzmanlar değerlendirdiEkonomi
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 25 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam geldi, tablo değişti: İşte 25 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Boğazın en pahalı köşklerinden... FETÖ firarisi Akın İpek'in iki köşkü satışa çıktıBoğazın en pahalı köşklerinden... FETÖ firarisi Akın İpek'in iki köşkü satışa çıktıGündem
Merkez Bankası duyurdu: NDF işlemleri başladıMerkez Bankası duyurdu: NDF işlemleri başladıEkonomi

 

Ekonomi
Halkbank'tan pay geri alım açıklaması
Halkbank'tan pay geri alım açıklaması
TCMB ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı!
TCMB BAŞKANI KARAHAN GÜN GÜN AÇIKLADI
Bakan Şimşek yabancı yatırımcılarla görüştü: Öngörülebilir gelecekte bir seçim yok
Bakan Şimşek: Öngörülebilir gelecekte bir seçim yok
Bankacılar hesapladı: Merkez'in rezervleri 3 günde 27 milyar dolar eridi
MERKEZ'İN REZERVLERİ 3 GÜNDE 27 MİLYAR DOLAR ERİDİ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Maaş artışı tüm memurları kapsamalı!
Maaş artışı tüm memurları kapsamalı!
Yalıtımda devrim! Atatürk Barajı'nın 3 aylık üretimi kadar enerji tasarrufu sağlanacak
Yalıtımda devrim! Atatürk Barajı'nın 3 aylık üretimi kadar enerji tasarrufu sağlanacak