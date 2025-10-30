Türkiye’nin para haritası: Hangi şehir dövizde, hangisi kredide takibe düşüyor?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) “Fintürk – İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü” Eylül 2025 verileri açıklandı.

Verilere göre, toplam nakdi kredilerde ilk sırada İstanbul yer aldı. İstanbul’da toplam nakdi kredi 7.539 milyar TL olurken, toplamda 21.740 milyar TL olan kredilerin yüzde 34,68’ini oluşturdu. İstanbul’u Ankara ve İzmir takip etti.

Takipteki alacaklar

Takipteki alacakların tutarındaysa yine İstanbul, Ankara ve İzmir ilk 3 sırada yer aldı. Takipteki alacakların toplamı toplam nakdi kredilerin yüzde 2,31’ini oluşturdu.

İllere göre takipteki alacakların kullanılan toplam nakdi kredilere oranına bakıldığındaysa tablo değişti.

Takibe en çok düşen illerde yüzde 7,93 ile Mardin ilk sırada gelirken, Karaman yüzde 7,78 ve Bilecik de yüzde 6 ile onu takip etti.

Mevduatlarda durum ne?

Tasarruf mevduatında açık ara İstanbul ilk sırada yer aldı. Yurt içinde bulunan toplam mevduatın yüzde 36’sı İstanbul’da yer aldı. Yüzde 9,64 ile yurt dışındaki yerleşiklerin mevduatı gelirken, Ankara’daki mevduat oranı da yüzde 9,42 oldu.

Parasını dövizde tutan iller

Döviz tevdiat hesaplarına (DTH) bakıldığında, mevduatını dövizde tutanların toplam mevduatlara oranında ilk sırada yüzde 66 ile yurt dışı yerleşikler gelirken, yüzde 56,76 ile Aksaray ikinci sırada, yüzde 55,41 ile Yozgat üçüncü sırada yer aldı.