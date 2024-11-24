Türkiye'nin pazardaki payı, 30 milyon dolara ulaştı! Influencer olan kazanıyor

Influencer pazarı hızla genişliyor. Statista'nın verilerine göre, 2016'da 1.7 milyar dolar olan pazar büyüklüğünün, 2024 yılına kadar 24 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin pazar payı 30 milyon dolar

CNBC-e'nin haberine göre, Türkiye'nin bu pazardan aldığı payın ise 30 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. 2017'de ise Türkiye pazarı bugünkü kurla 10 milyon dolardan daha düşük bir hacme sahipti.

Küresel influencer pazarının 2025-2030 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 23.3 büyümesi bekleniyor.

Pazar büyüklüğü 139 milyar dolara ulaşacak

Skyquest'in tahminine göre de pazar 2031 yılında 139 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacak.

2021 yılında dünyadaki en kalabalık infuluencer grubu moda ve lifestyle kategorisine aitti. Dünyadaki sosyal medya ünlülerinin yüzde 29'u da yine bu kategoride iş yapıyor.

Öte yandan pazarlama psikolojisinde ünlü olan insanların "güven gücünü" kullanmasına "halo etkisi" deniyor. Buna göre tüketiciler, ünlü kişilerin kullandıkları ürünlerde 'kalite' olduğu algısına kapılıyor. Bu da markalariın satışlarına pozitif yönde etki yapıyor.