Türkiye'nin petrol ithalatı yüzde 10,9 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2023 yılı Nisan ayına ilişkin Petrol Piyasası Sektör Raporu’na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 33,7 azalarak 1 milyon 998 bin 739 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 61 artışla 1 milyon 57 bin 792 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, toplam ithalat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 azalarak 3 milyon 537 bin 478 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 869 bin tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 741 bin 365 tonla Irak ve 226 bin 365 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, benzin satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 artarak 306 bin 540 ton olurken motorin satışları yüzde 6,8 düşüşle 1 milyon 877 bin 727 ton oldu.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 3,8 azaldı ve 2 milyon 321 bin 121 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 21,5 arttı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı nisanda yüzde 85,9 azalarak 10 bin 290 tona gerilerken söz konusu dönemde denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 4,4 artışla 321 bin 836 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 97,5 azalarak 5 bin 787 tona geriledi. Motorin türleri ihracatı ise yüzde 75,3 artarak 370 bin 932 ton kayıtlara geçti.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat ise yüzde 21,5 artarak 1 milyon 11 bin 683 ton olarak gerçekleşti.

Motorin türleri üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azalarak 1 milyon 335 bin 415 ton, benzin türleri üretimi yüzde 21 azalarak 345 bin 318 tona gerilerken, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 11,6 artışla 383 bin 607 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 68,7 azalarak 59 bin 89 ton olarak hesaplandı. Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 16,6 azalarak 2 milyon 691 bin 606 ton oldu.