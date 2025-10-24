  1. Ekonomim
Türkiye’nin risk primi bir ayın en düşüğüne geriledi

CHP kurultayı davasının reddedilmesiyle piyasalarda belirsizliğin bitmesi olumlu karşılandı. Kararla birlikte Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de 250 seviyesine geriledi. CDS’teki gerileme, 22 Eylül'den bu yana görülen en düşük seviye oldu.

Türkiye’nin risk primi bir ayın en düşüğüne geriledi
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada mahkeme kararı “davanın reddedilmesi” yönünde çıktı. Davanın reddi, CHP'ye mutlak butlan ihtimalini ortadan kaldırdı.

Karar sonrası, Borsa İstanbul’da ralli kıvamında yükseliş görülürken, piyasaların olumlu karşılamasıyla Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de 17 puan gerilemeyle 250 seviyesine indi. Bu seviye, 22 Eylül'den bu yana görülen en düşük seviye oldu.

CDS nedir?

CDS (kredi risk primi), bir ülkenin veya kurumun iflas riskini ölçen bir gösterge olurken, borcun ödenmeme riskine karşı sigorta niteliğinde ölçülüyor. Yatırımcılar da bu gösterge ile yatırım kararı alabiliyor.

CDS priminin yükselmesi, kredi riskinin arttığını, düştüğünde de riskin azaldığını gösteriyor.

