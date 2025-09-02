Türkiye’nin kredi risk primi yükselişe geçti

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilerek il yönetimine kayyum atanmasının ardından Türkiye'nin Kredi Risk Primi (CDS) 265 seviyesinden 274 seviyesine yükseldi.

CDS nedir? Kredi Risk Primi piyasaları nasıl etkiliyor?

Finansal piyasalarda önemli bir gösterge olan CDS (Kredi Risk Primi), bir ülkenin veya kurumun iflas riskini ölçen bir kriter olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar, belirli bir borcun ödenmeme riskine karşı sigorta niteliğinde olan bu primi dikkate alarak hareket ediyor.

CDS primi yükseldiğinde, borçlunun kredi riskinin arttığı, düştüğünde ise riskin azaldığı anlamına geliyor. Bu değer; ekonomik istikrar, siyasi gelişmeler ve küresel piyasa koşulları gibi faktörlerden etkileniyor. Yatırımcılar için risk algısının bir barometresi olan CDS, finansal karar alma süreçlerinde kritik bir rol oynuyor.