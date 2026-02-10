Türkiye'nin sıvı yağ devi Yudum satıldı: İşte yeni sahibi

Türkiye’nin en köklü ve pazar payı en yüksek yağ markalarından biri olan Yudum’da mülkiyet yapısı değişti. Söz konusu satın almanın yaklaşık bir buçuk yıl süren stratejik görüşmelerin ardından geldiği öğrenildi.

Tarım ekonomisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan, EKONOMİ yazarı gazeteci Ali Ekber Yıldırım’ın paylaştığı bilgilere göre 2007 yılından bu yana Savola Gıda bünyesinde faaliyet gösteren marka, artık Gaziantep merkezli Tiryaki Agro şemsiyesi altında üretim ve satış faaliyetlerine devam edecek.

Bu hamle, Tiryaki Agro’nun gıda perakendeciliği ve katma değerli tarım ürünleri pazarındaki yerini güçlendirme stratejisinin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Tiryaki Agro, Yudum’u satın aldı



📍Türkiye perakende sıvı yağ sektörünün lider markası Yudum’un hisseleri Tiryaki Agro’ya geçti. Savola Gıda bu kapsamda, Tiryaki Agro’ya stratejik ortak oldu.



📍Suudi Arabistan sermayeli Savola Gıda’nın 2007 yılında satın aldığı Yudum,… pic.twitter.com/r2DYo2JveW — Ali Ekber Yıldırım (@tarimyazari) February 10, 2026

Yıldırım'ın paylaştığı bilgilere göre Suudi Arabistan sermayeli Savola Gıda’nın 2007 yılında satın aldığı Yudum, zeytinyağı üretiminin yanı sıra ayçiçek yağı markası olarak pazar lideri konumunda.

Yudum zeytinyağı 1975 yılından beri Ayvalık’taki fabrikada üretiliyor. Savola Gıda, Yudum markasının yanı sıra, Sırma markası ile mısır yağı, ayçiçek yağı, Vala ve Sava markaları ile margarin üretiyor.

Ayvalık’taki fabrika yıllık 20 bin ton zeytinyağı üretim kapasitesine sahip.

Burada üretilen zeytinyağları iç pazarın yanısıra İsviçre, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri(ABD) ve Japonya dahil 25’ten fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Gaziantep merkezli Tiryaki Agro ise 1965’te kuruldu. Son yıllarda Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinden. Gıda, tarım, hayvan beslenmesi, biyoendüstri, enerji, lojistik gibi birçok sektörde faaliyet gösteriyor.