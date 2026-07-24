Türkiye'nin su devine ABD'li ortak

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Nestle, küresel su faaliyetlerinin yüzde 50'sini ABD merkezli yatırım şirketi Platinum Equity'ye yaklaşık 3 milyar euro karşılığında devretmek üzere anlaşmaya vardı.

Anlaşma kapsamında Nestle ile Platinum Equity, su iş kolunda yüzde 50-50 ortaklık yapısıyla yeni bir şirket kuracak.

İşlemin 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması beklenirken, kurulacak ortak girişime yaklaşık 4,9 milyar euro işletme değeri biçildi.

Erikli de yeni yapıya dahil olacak

Anlaşmadan, Nestle'nin 2006 yılında satın aldığı Erikli Su da etkilenecek.

Erikli, Perrier, S.Pellegrino, Acqua Panna ve Nestlé Pure Life gibi markalarla birlikte Peranel adıyla kurulacak ortak girişim bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek.

Nestle, işlemin tamamlanmasının ardından yaklaşık 3 milyar euro nakit gelir elde etmeyi hedefliyor.

Stratejik odak değişiyor

Nestle, son dönemde çevresel tartışmalar ve özellikle Fransa'daki su arıtma uygulamalarına yönelik soruşturmalar nedeniyle gündeme gelen su operasyonlarında yeni bir yapılanmaya giderken, şirketin bundan sonraki dönemde kahve, bebek maması ve evcil hayvan ürünleri gibi temel faaliyet alanlarına odaklanmayı planladığı belirtildi.

Nestle Üst Yöneticisi (CEO) Philipp Navratil, kurulacak ortak girişimin su markalarının uzun vadeli büyümesini destekleyeceğini ifade etti.