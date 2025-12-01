Türkiye’nin tarım ve gıda ihracatı 22,2 milyar dolara ulaştı

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), TÜİK verilerine dayanarak hazırladığı dijital veri panelinin ekim sonuçlarını yayımladı.

Tarım, gıda ve içecek ihracatı 22,2 milyar dolar oldu

Ocak-ekim döneminde tarım, gıda ve içecek ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,01 düşerek 22,2 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde ithalat yüzde 21,66 artış göstererek 18,48 milyar dolar oldu.

Sektör bu süreçte 3,72 milyar dolar dış ticaret fazlası sağladı. Birim ihracat değeri yüzde 8,88 yükselerek ton başına 1409 dolar seviyesine çıktı. Ekim ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,24 azalarak 2,53 milyar dolar olarak kaydedildi.

En çok ihracat ve ithalat yapılan ürünler

Yılın 10 ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ürün grubu 2,93 milyar dolarla şekerli mamuller oldu. Onu 2,69 milyar dolarla yaş meyve-sebze ve 1,86 milyar dolarla sert kabuklu meyveler izledi.

İthalatta ise 4,68 milyar dolarla hayvan yemi ilk sırada yer aldı. Ardından 2,57 milyar dolarla bitkisel yağ ve 2,02 milyar dolarla şekerli mamuller geldi.

İç fındık zirvede

Bu dönemde en çok ihraç edilen ürün iç fındık oldu. İç fındık ihracatı 887 milyon doları aşarken, onu 864 milyon dolarla rafine ayçiçeği yağı ve 725 milyon dolarla buğday unu izledi.

İthalatta ise ilk sırada 1,5 milyar dolarla soya fasulyesi öne çıktı. Onu 1,04 milyar dolarla dane mısır ve 1,03 milyar dolarla ham ayçiçeği yağı izledi.

Ülkeler bazında ihracat ve ithalat

Sektörün en çok dış satım yaptığı ülke 2,6 milyar dolarla Irak oldu. Irak’ı 1,66 milyar dolarla Almanya ve 1,5 milyar dolarla ABD izledi. Bu dönemde ABD’ye ihracat yüzde 10,93 artarken, Irak’a ihracat yüzde 6,67, Almanya’ya ihracat ise yüzde 7,40 azaldı.

İthalatta ise ilk sırada 2,47 milyar dolarla Rusya yer aldı. Rusya’yı 1,9 milyar dolarla Brezilya ve 1,6 milyar dolarla Ukrayna izledi.