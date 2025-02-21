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Türkiye'nin tarımsal alet ve makine varlığı geçen yıl 13,1 milyon arttı

Türkiye'nin tarımsal alet ve makine varlığı, 2024'te, bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 13 milyon 91 bin 21'e yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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Türkiye'nin tarımsal alet ve makine varlığı geçen yıl 13,1 milyon arttı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılına ilişkin "Tarımsal Alet ve Makine İstatistikleri Bülteni"ni yayımladı.

2024 yılında toplam traktör sayısı 1 milyon 598 bin 659 oldu

Buna göre, geçen yıl toplam traktör sayısı önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 1 milyon 598 bin 659 oldu. Anılan yılda biçerdöver sayısı 20 bin 783, diğer alet ve makine sayısı 11 milyon 471 bin 579 olarak gerçekleşti. Toplam tarımsal alet ve makine sayısı da geçen yıl 2023'e göre yüzde 2,4 artarak 13 milyon 91 bin 21'e yükseldi.

Ülkede 35-70 beygir gücü arasındaki traktör sayısı, toplam traktör sayısının yüzde 71'ini oluşturdu, traktör sayısı son 10 yılda yüzde 27 artış gösterdi.

Biçerdöver sayısı da söz konusu 10 yılda yüzde 30 artarken, 10 yaş ve altı biçerdöver sayısı toplam biçerdöver sayısının yüzde 51,6'sına karşılık geldi.

Damla sulama tesisi sayısında yüzde 67 artış

Damla sulama tesisi sayısı da bu dönemde yüzde 67 arttı. Geçen yıl 31 bin 444 yeni tesis kurulurken, toplam tesis sayısı 652 bin 465 oldu.

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