Türkiye'nin TDT ülkeleriyle yıllıklandırılmış ticaret hacmi temmuz itibarıyla 27,8 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ve gözlemci ülkelerle yıllıklandırılmış toplam ticaret hacminin temmuz itibarıyla 27,8 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TDT üyesi ve gözlemci ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerin ortak tarihten, kültürel bağlardan ve stratejik işbirlik anlayışından alınan güçle geliştirildiği belirtildi.

TDT'nin 2009 yılında kurulduğu ve 2021 yılında İstanbul Zirvesi'nde bugünkü adını aldığı anımsatılan açıklamada, teşkilatın siyasi diyaloğun güçlendirilmesi, ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın teşkilatın üye ülkeleri, Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ise gözlemci ülkeleri arasında yer aldığı bilgisi verildi.

"TDT üyesi ülkelerle dış ticaret hacmi 20 kat arttı" ​​​​​​​

Türk dünyasıyla ticari entegrasyonun güçlendirilmesine yönelik kararlı çalışmalara dikkati çekilen açıklamada, "Türkiye'nin TDT üyesi ülkelerle dış ticaret hacmi 2002 yılında 871 milyon dolar seviyesindeyken 2025 yılı sonunda yaklaşık 20 kat artarak 16,9 milyar dolara ulaşmıştır. 2025 yılında TDT ülkeleri içinde en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke 7,8 milyar dolar ile Kazakistan olurken bu ülkeyi sırasıyla 4,3 milyar dolarla Azerbaycan, 3,1 milyar dolarla Özbekistan ve 1,6 milyar dolarla Kırgızistan takip etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu yılın 7 aylık döneminde teşkilat ülkeleriyle ticaretin güçlü seyrini koruduğu bildirildi.

Bu dönemde yapılan ticarete ilişkin şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin ocak-temmuz döneminde TDT üyesi ülkelerle dış ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artış göstererek 10,1 milyar dolara yükselmiştir. Öte yandan, TDT gözlemci ülkeleri olan Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ticaretimiz de artmaya devam etmektedir. Bu ülkelerle toplam ticaret hacmimiz 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 10 milyar dolara ulaşmıştır. Ocak-Temmuz 2026'da gözlemci ülkelerle toplam ticaret hacmimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 yükselişle 6,1 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Böylece, Temmuz 2026 itibarıyla TDT üyesi ve gözlemci ülkelerle yıllıklandırılmış toplam ticaret hacmimiz 27,8 milyar dolara ulaşmıştır."

"Türk coğrafyasının uluslararası ticaretteki önemi daha da arttı"

Açıklamada, son çeyrek asırda küresel üretim ve ticaretin ağırlık merkezinin batıdan doğuya kaymasının, Türk coğrafyasının uluslararası ticaret ve lojistik ağları içindeki stratejik önemini daha da artırdığı vurgulandı.

Küresel ekonomide yaşanan dönüşümün, bölgesel işbirliklerini her zamankinden daha değerli hale getirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Orta Koridor'un sunduğu fırsatlar Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesi açısından önemli bir potansiyel ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığı olarak ortak tarihimiz, kültürel bağlarımız ve karşılıklı güven temelinde, TDT bünyesinde ekonomik ve ticari entegrasyonu güçlendirmeye, Orta Koridor'un sunduğu stratejik avantajları en etkin şekilde değerlendirmeye ve Türk dünyasının küresel ticaretteki konumunu daha da güçlendirecek çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."