Türkiye’nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu açığı 247 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2023 Mart sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 0,5 oranında azalışla 307,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 5,4 oranında azalışla 555,0 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -277,7 milyar dolar iken 2023 Mart sonunda -247,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre yüzde 4,9 oranında azalışla 122,4 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,2 oranında artışla 122,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 7,2 oranında artışla 48,2 milyar dolar olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre yüzde 25,7 oranında azalışla 123,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre yüzde 4,9 oranında azalışla 88,6 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre yüzde 15,2 oranında azalışla 24,4 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 0,2 oranında azalışla 1,2 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 5,1 artışla 44,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre yüzde 4,7 oranında artarak 343,2 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,9 oranında artarak 41,9 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 25,3 oranında artarak 17,7 milyar dolar olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1,8 oranında artarak 58,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,7 oranında artarak 103,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir."