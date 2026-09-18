Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı 398,7 milyar dolara geriledi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu, 2026 yılı temmuz ayı itibarıyla 398,7 milyar dolar açık verdi. Net uluslararası yatırım pozisyonu açığı haziran ayında 402,6 milyar dolar seviyesindeydi.

Temmuz itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,2 artarak 419,6 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 1 artışla 818,3 milyar dolara çıktı.

Rezerv varlıklar 164,4 milyar dolara çıktı

Rezerv varlıklar temmuzda 17 milyar dolar artarak 164,4 milyar dolara yükseldi.

Varlık kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar yüzde 0,8 artarak 81,8 milyar dolar, finansal türevler yüzde 0,7 artışla 2,5 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar yüzde 0,5 azalarak 161,7 milyar dolara, bankaların yabancı para varlıkları ise yüzde 6,9 düşüşle 44,7 milyar dolara geriledi.

Portföy yatırımları 160,2 milyar dolara yükseldi

Portföy yatırımları alt kalemlerinden hisse senetleri ve yatırım fonu payları, bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 50,2 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler tarafında doğrudan yatırımlar yüzde 0,3 azalışla 232,5 milyar dolar olurken, portföy yatırımları yüzde 3,5 artarak 160,2 milyar dolara yükseldi.

Finansal türevler yüzde 43 azalarak 4 milyar dolara gerilerken, diğer yatırımlar yüzde 1,6 artışla 421,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.