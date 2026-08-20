Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı 8 yılın zirvesinde

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziran itibarıyla Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı 402,6 milyar dolara yükseldi. Bu açık, 2018'in birinci çeyreğinden bu yana en yüksek açık olarak kaydedildi. Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı 2013 yılının ilk çeyreği itibarıyla 449 milyar dolarla rekor seviyeyi görmüştü.

Uluslararası yükümlülükler tarihi zirvede

TCMB verilerine göre Haziran 2026 itibarıyla uluslararası yükümlülüklerde ise rekor kaydedildi. Buna göre, Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri Haziran 2026 itibarıyla 806,7 milyar dolarla tarihi zirvesini gördü.

Uluslararası varlıklar ise aynı dönemde 404 milyar dolar düzeyinde kaldı.

Varlık kalemlerinde revizyona gidildi

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin yurt dışı mevduat hareketleri için yapılan revizyon neticesinde, varlıklar altındaki “Diğer Yatırımlar / Efektif ve Mevduatlar” kalemi, 2026 yılı birinci çeyreği itibarıyla 12,8 milyar dolar yukarı yönlü güncellendi.

Varlık kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar yüzde 3,2 oranında artarak 81,2 milyar dolar olurken; portföy yatırımları yüzde 11 oranında azalarak 9,1 milyar dolar, diğer yatırımlar yüzde 2,7 oranında azalarak 163,6 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankaların yabancı para varlıkları yüzde 7 oranında azalarak 49 milyar dolar olurken, Merkez Bankası’nın rezerv varlıkları da yüzde 2,2 oranında azalarak 147,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hisse senetleri ve yatırım fonu payları yüzde 14,6 arttı

Portföy yatırımları alt kalemlerinden hisse senetleri ve yatırım fonu payları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 14,6 oranında artarak 49,7 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 0,6 oranında azalışla 231,5 milyar dolar, portföy yatırımları yüzde 8,8 oranında artarak 154,8 milyar dolar, diğer yatırımlar ise yüzde 2,9 oranında artarak 413,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.