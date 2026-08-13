Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

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Türkiye’nin 2025 yılı vergi rekortmenleri belli oldu. 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da ilk üç sırada Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Rahmi Koç yer aldı.

Türkiye’nin en fazla gelir vergisi ödeyen isimleri sırasıyla Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. 9 isim ise kimliğini gizledi.

1- Selçuk Bayraktar – 2.991.536.760,62 TL – İstanbul

2- Lütfü Haluk Bayraktar – 2.502.027.660,87 TL – İstanbul

3- Mustafa Rahmi Koç – 830.795.072,17 TL – Ankara

4- Mehmet Sinan Tara – 676.261.751,92 TL – İstanbul

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7- Erman Ilıcak – 557.655.112,13 TL – Ankara

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9- Mehmet Cengiz – 448.694.700,95 TL – İstanbul

10- Ceyda Lale Tara – 430.317.465,73 TL – İstanbul

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12- Ahmet Cengiz – 417.497.090,84 TL – İzmir

13- Mehmet Ömer Koç – 414.993.536,41 TL – İstanbul

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17- Ekrem Cengiz – 397.509.699,21 TL – İstanbul

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20- Veli Ergin İmre – 297.765.221,63 TL – İstanbul