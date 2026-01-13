Türkiye'ye 11 ayda 12 milyar dolar doğrudan yatırım

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı. Buna göre, 2025'in 11 ayında Türkiye'ye gelen toplam UDY miktarı 12,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

UDY'de geçen yılın 11 ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 28'lik artış kaydedilirken 2003'ten itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 286 milyar doları aştı.

Kasım ayında gerçekleşen toplam UDY girişi 990 milyon dolar olurken bu yatırımların 342 milyon doları yatırım sermayesi şeklinde gerçekleşti. Bu dönemde, toplam UDY'nin 514 milyon doları borçlanma araçları, 218 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla yapıldı. Aynı ay içerisinde yatırım tasfiyeleri 84 milyon dolar değerinde aşağı yönde etki etti.

Yılın 11 ayındaki UDY'nin alt kırılımları incelendiğinde, yatırım sermayesi girişleri 8,9 milyar dolar, borçlanma araçları 3 milyar dolar, gayrimenkul alımları 2,1 milyar dolar olarak kaydedilirken tasfiyelerin 1,5 milyar dolarlık negatif etkisiyle toplam değer 12,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

En fazla yatırım bilgi ve iletişim sektöründe gerçekleşti

2025 yılının kasım ayı içerisinde gerçekleşen 342 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 51 milyon dolarlık yatırım girişi ile bilgi ve iletişim, yüzde 15'lik pay aldı. 50 milyon dolarlık yatırımıyla toptan ve perakende ticaret de yüzde 15'lik paya sahip olurken gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı da yüzde 12'lik pay aldı.

Geçen yılın 11 ayında en çok yatırım gelen sektörler de kasım ayında en çok yatırımın gerçekleştiği sektörler oldu. 2,9 milyar dolar ile toptan ve perakende ticaret, 1,3 milyar dolar ile bilgi ve iletişim ve yine 1,3 milyar dolar ile gıda imalatı, yılın 11 ayında öne çıkan sektörler olarak kayıtlara geçti.

En fazla uluslararası yatırım Hollanda, Almanya ve ABD'den

2003-2024 dönemi toplamında yüzde 58'lik pay sahibi olan Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri 2025'in 11'inci ayında yüzde 75'lik pay aldı. Spesifik olarak 111 milyon dolarlık yatırımı ve yüzde 32'lik payı ile bu değerdeki asıl itici güç Hollanda oldu. Kasım 2025'te ülkeler özelinde, Hollanda'yı yüzde 16 ile Almanya, yüzde 10 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yüzde 7 ile Fransa ve yüzde 6 ile İspanya takip etti.

Yılın 11 ayının toplamı değerlendirildiğinde ise Türkiye'ye en çok yatırım gelen üç ülke, 2,8 milyar dolar ile Hollanda, 1,1 milyar dolar ile Kazakistan ve yine 1,1 milyar dolar ile Lüksemburg olarak sıralandı.