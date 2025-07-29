Türkiye’ye 4. operatör geliyor: Tarih belli oldu!

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, iğneden ipliğe tüm mal ve hizmetlerin bedelinin artmasına neden olurken, en çok şikayet edilen zamlar arasında mobil operatörlerin uyguladığı fahiş fiyat politikaları yer almakta.

Türkiye'de hizmet veren 3 operatörün ikisinin çoğunluk hisselerinin devlet tarafından kontrol edilmesi sektörü 'rekabetsiz' bir hale sürüklerken, yine Türkiye Varlık Fonu'na ait olan TÜRKSAT, 4. operatör olarak hizmete girmek için gün saymaya başladı.

Son hazırlıklar tamamlandı

Türkiye'nin dördüncü operatörünü oluşturmaya hazırlanan TÜRKSAT, yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Türkiye Varlık Fonu'na ait şirketler arasında bulunuyor.

Yeni dönemde söz konusu şirketin hakim hisseleri, Turkcell ve Türk Telekom ile benzer şekilde Türkiye Varlık Fonu'nun elinde olacak.

Yeni yasama döneminde Meclis'e sunulması beklenen teklifin ardından son hazırlıklara başlayacak şirketin, operatör çalışmalarına 2026 yılının ilk çeyreğinde başlayacağı bildirildi.