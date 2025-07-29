  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Türkiye’ye 4. operatör geliyor: Tarih belli oldu!
Takip Et

Türkiye’ye 4. operatör geliyor: Tarih belli oldu!

Türkiye Varlık Fonu'na ait şirketler arasında yer alan TÜRKSAT, yeni yasama döneminde Meclis'e sunulacak düzenleme ile birlikte kablo ve yayın hizmetlerini ayıracak. Mobil iletişim sektöründe yeni yatırımlarda bulunacak şirketin, 2026 yılının ilk çeyreği tamamlanmadan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un ardından 4. operatör olarak hizmete başlaması bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye’ye 4. operatör geliyor: Tarih belli oldu!
Takip Et

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, iğneden ipliğe tüm mal ve hizmetlerin bedelinin artmasına neden olurken, en çok şikayet edilen zamlar arasında mobil operatörlerin uyguladığı fahiş fiyat politikaları yer almakta. 

Türkiye'de hizmet veren 3 operatörün ikisinin çoğunluk hisselerinin devlet tarafından kontrol edilmesi sektörü 'rekabetsiz' bir hale sürüklerken, yine Türkiye Varlık Fonu'na ait olan TÜRKSAT, 4. operatör olarak hizmete girmek için gün saymaya başladı. 

Son hazırlıklar tamamlandı

Türkiye'nin dördüncü operatörünü oluşturmaya hazırlanan TÜRKSAT, yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Türkiye Varlık Fonu'na ait şirketler arasında bulunuyor. 

Yeni dönemde söz konusu şirketin hakim hisseleri, Turkcell ve Türk Telekom ile benzer şekilde Türkiye Varlık Fonu'nun elinde olacak. 

Yeni yasama döneminde Meclis'e sunulması beklenen teklifin ardından son hazırlıklara başlayacak şirketin, operatör çalışmalarına 2026 yılının ilk çeyreğinde başlayacağı bildirildi.

İBB'ye yeni operasyon: İETT Genel Müdürü ve 25 kişi hakkında gözaltı kararıİBB'ye yeni operasyon: İETT Genel Müdürü ve 25 kişi hakkında gözaltı kararıGündem
Mevduat faizinde düşüş sürüyor: 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka oranlar...Mevduat faizinde düşüş sürüyor: 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka oranlar...Ekonomi
Benzine indirim gelecek mi? İşte 29 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 29 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yeni sıcak hava dalgası geliyor! Termometreler 45 dereceyi gösterecek: İşte hava durumu tahminleriYeni sıcak hava dalgası geliyor! Termometreler 45 dereceyi gösterecek: İşte hava durumu tahminleriGündem

 

Ekonomi
Yangınlardan etkilenenlere destek verilecek! 10 milyon lira kaynak aktarıldı
Yangınlardan etkilenenlere destek verilecek! 10 milyon lira kaynak aktarıldı
Ticaret Bakanlığı sosyal medya dolandırıcılarına karşı uyardı!
Ticaret Bakanlığı sosyal medya dolandırıcılarına karşı uyardı!
"Eczaneler kayıt dışı" diyen Şimşek'e eczacılardan sert tepki: Gelirdeki azalış kayıt dışılıktan değil, enflasyonist etkiden kaynaklı
Eczacılardan Maliye Bakanı Şimşek’e kayıt dışılık tepkisi
LPG ithalatı mayısta yıllık bazda yüzde 14 azaldı
LPG ithalatı mayısta yıllık bazda yüzde 14 azaldı
Emlak Konut GYO “Gayrimenkul Sertifikası” halka arz fiyatı belli oldu
Emlak Konut GYO “Gayrimenkul Sertifikası” halka arz fiyatı belli oldu
Yılın ilk yarısında rekor matrah farkı: 225,5 milyar TL ortaya çıkarıldı
Yılın ilk yarısında 225,5 milyar TL'lik rekor matrah farkı!