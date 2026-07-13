Türkiye'ye gelen doğrudan yatırım yüzde 15 düştü

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden hazırladığı "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni"ni yayımladı.

Buna göre, mayıs ayında Türkiye'ye 296 milyon dolar uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleşirken, yılın ilk beş ayındaki toplam yatırım tutarı 4 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde doğrudan yatırım girişleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 geriledi.

Böylece 2003 yılından bu yana Türkiye'ye gelen toplam uluslararası doğrudan yatırım tutarı 292 milyar doların üzerine çıktı.

Bilgi ve iletişim sektörü ilk sırada

Mayıs ayında gerçekleşen 296 milyon dolarlık yatırım girişinin 239 milyon doları yatırım sermayesinden, 184 milyon doları ise yabancılara yapılan gayrimenkul satışlarından kaynaklandı.

Aynı dönemde 46 milyon dolarlık yatırım tasfiyesi ile 81 milyon dolarlık borçlanma araçlarının aşağı yönlü etkisi, toplam yatırım girişini sınırladı.

Sektörel dağılımda mayıs ayında 57 milyon dolar ile bilgi ve iletişim sektörü ilk sırada yer alırken, bunu toptan ve perakende ticaret ile mobilya ve diğer imalat sanayi faaliyetleri izledi.

Ocak-mayıs döneminde ise 446 milyon dolar ile bilgi ve iletişim sektörü en fazla yatırım çeken alan oldu.

Bu sektörü 331 milyon dolarla toptan ve perakende ticaret, 255 milyon dolarla finans, 205 milyon dolarla kimyasal ürünlerin imalatı ve 201 milyon dolarla elektronik ürünlerin imalatı takip etti.

En fazla yatırım Almanya ve ABD'den

Ülke bazında mayıs ayında en yüksek payı yüzde 22 ile ABD alırken, Almanya yüzde 18, Singapur yüzde 11, Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 8 ve Hollanda yüzde 7 pay aldı.

Yılın ilk beş ayında ise 516 milyon dolarlık yatırımla Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 502 milyon dolarla ABD ve 280 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.