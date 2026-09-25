Türkiye’ye gelen turist sayısı 8 ayda geriledi

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı 2026 yılı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,03 azalarak 6 milyon 963 bin 65 oldu. Ocak-ağustos döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 1,84 düşüşle 34 milyon 826 bin 677 olarak gerçekleşti.

Ağustosta ilk sırada Rusya yer aldı

Ağustos ayında Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke 1 milyon 52 bin 211 kişi ve yüzde 15,11 payla Rusya oldu. Rusya'yı 982 bin 353 ziyaretçiyle Almanya ve 590 bin 898 ziyaretçiyle İngiltere izledi.

İran'dan 381 bin 495, Polonya'dan ise 324 bin 295 ziyaretçi geldi.

Antalya yabancı ziyaretçi girişinde öne çıktı

Ağustos ayında yabancı ziyaretçilerin en fazla giriş yaptığı iller arasında Antalya yüzde 36,24 pay ve 2 milyon 523 bin 505 kişiyle ilk sırada yer aldı.

İstanbul 1 milyon 929 bin 358 kişiyle ikinci, Muğla 642 bin 849 kişiyle üçüncü oldu. Edirne 485 bin 468, İzmir ise 240 bin 212 ziyaretçiyle ilk beş içinde yer aldı.

Sekiz ayda İstanbul ilk sırada

Ocak-ağustos döneminde yabancı ziyaretçilerin en fazla giriş yaptığı il 12 milyon 473 bin 679 kişi ve yüzde 35,82 payla İstanbul oldu. Antalya 10 milyon 282 bin 502 ziyaretçiyle ikinci sırada yer alırken, Edirne, Muğla ve İzmir ilk beşi tamamladı.

Sekiz aylık dönemde ülke bazında Rusya 4 milyon 717 bin 814 ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı. Almanya'dan 4 milyon 391 bin 616, İngiltere'den 2 milyon 714 bin 652, İran'dan 1 milyon 911 bin 827 ve Bulgaristan'dan 1 milyon 738 bin 991 ziyaretçi Türkiye'ye geldi.