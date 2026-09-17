Türkiye’ye ithalatta yeni maliyet: Türkiye’nin 13 limanında korsanlık ücreti uygulanacak

Kızıldeniz ve Arap Yarımadası çevresindeki güvenlik riskleri, dünya genelinde deniz taşımacılığı maliyetleri üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Bu gelişmelerin ardından, küresel denizcilik şirketlerinden MSC (Mediterranean Shipping Company), Türkiye’deki limanlara yönelik taşımacılıkta yeni ek ücretler uygulama kararı aldı.

MSC’den Asya-Türkiye taşımacılığında yeni ücret

MSC, 15 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Asya'dan Türkiye'ye veya Türkiye'den Asya'ya yapılan sevkiyatlarda iki yeni ek ücret kalemi eklediğini duyurdu. Bu kararda, Somali korsanlarının yeniden aktif hale gelmesi ve Husilerin Babülmendep Boğazı'ndaki stratejik noktaları kontrol altına alması etkili oldu. Ayrıca, Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna çatışmalarından kaynaklanan İHA saldırıları da bu ek ücretlerin belirlenmesinde rol oynadı. Türkiye'deki 13 ana limanı kapsayan bu yeni düzenleme, Aliağa, Antalya, Evyap, Gebze, Gemlik, Giresun, İskenderun, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon'u içeriyor. Bölgedeki Batum, Burgaz, Köstence, Odesa, Poti ve Varna gibi diğer önemli limanlar da bu uygulamaya dahil edildi.

Asya’dan Türkiye’ye gelen konteynerlere ek maliyet

Uygulanacak yeni fiyatlandırma yapısına göre, Asya'dan Türkiye'deki belirlenen limanlara yapılan her bir TEU (20 ayaklık konteyner) başına 55 dolarlık bir "Korsanlık Riski Ek Ücreti" alınacak. Buna ek olarak, Süveyş Kanalı geçişleri için TEU başına 36 dolarlık bir "Süveyş Kanalı Ek Ücreti" uygulanacak. Böylece, toplam ek maliyet TEU başına 91 dolara ulaşacak. Standart 40 ayaklık konteynerler iki TEU olarak hesaplandığından, ithalatçılar konteyner başına 182 dolarlık ek bir ödeme yapmak durumunda kalacak. Bu yeni ücretlendirme, özellikle Çin gibi Asya'daki büyük üretim merkezlerinden Türkiye'ye yapılan ithalatın maliyetini doğrudan artıracak. 15 Eylül 2026'da yürürlüğe giren bu uygulamanın, ek bir duyuruya kadar devam edeceği bildirildi. Bu durum, makine, elektronik, tekstil ve otomotiv gibi Asya ithalatına bağımlı Türk şirketlerinin tedarik zinciri maliyetleri üzerinde sürekli bir baskı oluşturma riski taşıyor.