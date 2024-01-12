Türkiye'ye UDY girişi, kasımda 1,2 milyar dolar oldu

Türkiye, 2023’ün Kasım ayında, yatırım sermayesi girişleriyle 642 milyon dolar, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla 256 milyon dolar, borçlanma araçları vasıtasıyla 410 milyon dolar değerinde Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi kaydetti. Yatırım tasfiyelerinin 48 milyon dolar değerinde aşağı yönde etkilemesiyle, toplam UDY girişi 1 milyar 260 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 12 Ocak tarihinde paylaştığı Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nden derleyerek hazırladığı Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni’ne göre, 2023 yılının en yüksek yatırım girişleri Ekim ve Kasım aylarında kaydedildi. Diğer yandan geçmiş aylardaki performans nedeniyle, yılın ilk on bir ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27’lik bir düşüşle toplamda 9,2 milyar dolar düzeyinde UDY girişi gerçekleşti. Bu yatırımın 4,8 milyar doları, yatırım sermayesi şeklindeydi.

En fazla uluslararası yatırım bankacılık sektöründe gerçekleşti

2023 yılının Kasım ayı içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişleri, toplamda 642 milyon dolarlık bir hacme sahip olup sektörel kompozisyonda 318 milyon dolarlık yatırım (yüzde 50’lik pay) ile finans ve sigorta faaliyetleri öne çıktı. Finans ve sigorta alanındaki 318 milyon dolarlık yatırım girişinin spesifik olarak 300 milyon dolarlık kısmının bankacılık yatırımı olduğu kaydedildi. Aynı ay içerisinde, toptan ve perakende ticaret yüzde 14, bilgisayarların, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı yüzde 7’lik payıyla, yatırım sermayesi girişleri açısından en çok yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler oldu.

İlk sıradaki Katar’ı Almanya ve Birleşik Krallık izledi

2023’ün Kasım ayında, Katar’ın yüzde 47’lik payı sonucunda Orta Doğu ülkeleri yüzde 51’lik payları ile Türkiye’ye gelen yatırım sermayesi girişlerinde öne çıktı. Aynı ay içerisinde Türkiye’ye gelen yatırım sermayesi girişlerinde Katar’ı, yüzde 11’lik pay ile Almanya ve yüzde 7’lik pay ile Birleşik Krallık (BK) izledi. Yılın ilk on bir ayı değerlendirildiğinde ise Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri, toplam yatırımlardan yüzde 56’lık bir pay alırken, Orta Doğu ülkelerinin payı yüzde 18 olarak gerçekleşti.