Yabancı yatırımında sert düşüş: 8 ayın verileri açıklandı

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Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlara (UDY) ilişkin 2026 yılı ağustos ayı verilerini açıkladı.

YASED'in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ödemeler dengesi istatistiklerinden derlediği verilere göre, yılın ilk sekiz ayında Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 azaldı.

Ocak-ağustos döneminde toplam yatırım girişi 6 milyar 848 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu tutar, 2025'in aynı döneminde 10 milyar 573 milyon dolar seviyesindeydi.

Böylece Türkiye'ye 2003 yılından bu yana gelen toplam uluslararası doğrudan yatırım tutarı 295 milyar dolara ulaştı.

Ağustosta 719 milyon dolarlık net yatırım girişi

Ağustos ayında Türkiye'ye 719 milyon dolarlık net uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti.

Bu dönemde yatırım sermayesi girişleri 596 milyon dolar olurken, yabancıların gayrimenkul alımlarından kaynaklanan girişler 244 milyon dolar olarak hesaplandı.

Yatırım tasfiyeleri 20 milyon dolar, borçlanma araçları ise 101 milyon dolar negatif katkı yaptı.

Yılın ilk sekiz ayında yatırım sermayesi girişleri toplam 5,6 milyar dolara ulaşırken, net gayrimenkul yatırımları 1 milyar 844 milyon dolar oldu.

Ağustos yatırımlarında en büyük pay bilgi ve iletişimde

Ağustos ayında Türkiye'ye gelen yatırım sermayesinden en yüksek payı bilgi ve iletişim sektörü aldı.

Toplam 596 milyon dolarlık yatırım sermayesinin 269 milyon doları bu sektöre yöneldi. Böylece bilgi ve iletişim sektörünün toplam içindeki payı yüzde 45 olarak gerçekleşti.

Kimyasallar, kimyasal ürünler ve temel eczacılık ürünleri ile malzemelerinin imalatı yüzde 24'lük payla ikinci sırada yer alırken, bilgisayar, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatının payı yüzde 5 oldu.

Yılın ilk sekiz ayının tamamında ise en fazla yatırım çeken sektör 1 milyar 92 milyon dolarla toptan ve perakende ticaret oldu.

Bu sektörü 799 milyon dolarla bilgi ve iletişim, 472 milyon dolarla kimya, 469 milyon dolarla finans ve 465 milyon dolarla metal sektörü takip etti.

Ağustosta en fazla yatırım Kazakistan'dan geldi

Türkiye'ye ağustos ayında gelen yatırım sermayesinde Kazakistan yüzde 33'lük payla ilk sıraya yerleşti.

Kazakistan'ı yüzde 22 ile ABD, yüzde 19 ile Hollanda, yüzde 13 ile Almanya ve yüzde 4 ile İspanya izledi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ağustos ayındaki toplam yatırım sermayesi girişlerinden aldığı pay ise yüzde 39 oldu.

AB ülkeleri, 2003-2025 döneminde Türkiye'ye gelen yatırım sermayesinin yüzde 59'unu sağlamıştı.

İlk sekiz ayın yatırım lideri Almanya oldu

Ocak-ağustos döneminin tamamında Türkiye'ye en fazla yatırım sermayesi sağlayan ülke 1,2 milyar dolarla Almanya olarak kaydedildi.

Almanya'yı 1 milyar 16 milyon dolarla Hollanda, 715 milyon dolarla ABD, 440 milyon dolarla İngiltere ve 378 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.