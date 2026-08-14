Türkiye'ye yabancı yatırımlar ilk yarıda yüzde 31 azaldı

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Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden derlediği verilere göre, Türkiye'ye 2026 yılının ilk 6 ayında toplam 4,2 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleştiğini açıkladı.

Haziran ayında Türkiye'ye 210 milyon dolar değerinde UDY girişi kaydedildi. Yılın ilk yarısındaki toplam UDY tutarı, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 31 geriledi. 2003 yılından bu yana Türkiye'ye gelen toplam UDY tutarı ise 292 milyar doları aştı.

Yatırım sermayesinde düşüş yüzde 6 ile sınırlı kaldı

İlk 6 ayda gerçekleşen 4,2 milyar dolarlık toplam UDY girişinin 3,7 milyar doları yatırım sermayesi şeklinde gerçekleşti.

Aynı dönemde 1,7 milyar dolarlık giriş borçlanma araçlarından, 1,3 milyar dolarlık giriş ise yabancı uyruklulara gayrimenkul satışlarından kaynaklandı.

Yatırım tasfiyeleri ise toplam UDY üzerinde 2,4 milyar dolarlık aşağı yönlü etki yarattı.

Toplam UDY girişleri ilk yarıda yıllık bazda yüzde 31 azalırken, yatırım sermayesindeki düşüş yüzde 6 ile sınırlı kaldı. YASED, toplam UDY'deki gerilemenin büyük ölçüde Haziran 2026'da kaydedilen yüksek hacimli tasfiye kaleminden kaynaklandığını belirtti.

En fazla yatırım toptan ve perakende ticarete geldi

2026'nın ilk yarısındaki 3,7 milyar dolarlık yatırım sermayesi girişinde en büyük payı toptan ve perakende ticaret aldı.

Sektöre 847 milyon dolar yatırım girişi gerçekleşirken, toplam yatırım sermayesi içindeki payı yüzde 23 oldu.

Bilgi ve iletişim sektörü yüzde 13, finans ve sigorta faaliyetleri ise yüzde 12 payla yatırım sermayesi girişlerinde öne çıkan diğer sektörler oldu.

En fazla doğrudan yatırım Hollanda'dan

Ülke bazında bakıldığında, 2026 yılının ilk yarısında Türkiye'ye en fazla doğrudan yatırım Hollanda'dan geldi.

Hollanda toplam yatırım sermayesi girişlerinde yüzde 23 pay alırken, Almanya ve ABD yüzde 15'er payla ikinci sırayı paylaştı.

Birleşik Krallık yüzde 11, Birleşik Arap Emirlikleri ise yüzde 10 payla ilk beş ülke arasında yer aldı.

Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlardaki payı 2026'nın ilk yarısında yüzde 52 olarak gerçekleşti. AB-27 ülkelerinin 2003-2025 dönemindeki toplam UDY girişlerinden aldığı pay ise yüzde 59 seviyesindeydi