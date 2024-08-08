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Türkiye'ye yatırım mı yapacak? Çinli otomotiv devi Chery'den Türkiye açıklaması: Doğru bir lokasyon

Çinli otomotiv devi Chery'nin Türkiye'ye yatırım yapmaya hazırlandığı konuşuluyor.  Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi
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Türkiye'ye yatırım mı yapacak? Çinli otomotiv devi Chery'den Türkiye açıklaması: Doğru bir lokasyon
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Geçtiğimiz günlerde haberler/cinli-otomotiv-devi-cheryden-turkiye-aciklamasi-turkiye-dogru-bir-lokasyon-h2611" target="_blank" rel="noopener">CNBC-e'de yayımlanan özel bir haberde Çinli otomotiv devi Chery'nin Türkiye'ye yatırım yapmaya hazırlandığı belirtiliyordu. Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ahu Turan, Chery'nin Türkiye'deki yatırım planlarına dair gelen soruları yanıtladı ve şirketin uzun vadeli projeksiyonlarına dikkat çekti.

Turan, "Chery olarak yatırımlarımızı uzun vadeli planlar doğrultusunda şekillendiriyoruz. Beş yıl sonraya yönelik projeksiyonlarımız mevcut ve bugün ajandamızda Türkiye pazarında müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Her şirket gibi bizim de uzun vadeli planlarımız var ve Chery olarak en başından beri Türkiye’yi stratejik bir ülke olarak değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

"Chery için Türkiye oldukça doğru bir lokasyon"

Turan, Türkiye'nin büyük potansiyeline vurgu yaparak, "Türkiye, sahip olduğu büyük potansiyel ile dikkat çekiyor. Diğer markaların tercih sebebi olması, Türkiye’nin Avrupa’ya önemli bir geçiş noktası ve birçok fırsatı barındırması, bu pazarı bizim için cazip kılıyor. Dolayısıyla, Chery için Türkiye oldukça doğru bir lokasyon. Bu bağlamda burada kapsamlı bir fizibilite çalışması yürütüyoruz" dedi.

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