Türklerin Almanya cirosu 90 milyar Euro’yu aştı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Almanya Temsilcisi Kemal Şahin, Antalya’da düzenlenen Türkiye Almanya Çalıştayı’nda ilginç veriler paylaştı. DEİK Genel Sekreter Yardımcısı Adem Yavuz’un da katıldığı çalıştayda iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkileri daha da geliştirmek için yeni öneriler masaya yatırıldı. Bremen Temsilcisi Jacquleine Bakır Brader, Hamburg Temsilcisi İrfan Gündoğan, Kiel Temsilcisi Turgay Cahit Ağrı, Köln Temsilcisi Nurdan Ertoğan, Stuttgart Temcilcisi Hakan Balcılar ve Hannover Temsilcisi Hasan Kurtuluş ile birlikte 100’e yakın iş insanı görüşlerini paylaştı.

İlk kurultayı 1996’da yaptık

DTİK Almanya Temsilcisi Kemal Şahin, açılış konuşmasında şunları söyledi: “DTİK’in ilk kurultayını 1996 yılında İstanbul’da merhum iş insanı Sakıp Sabancı ile birlikte gerçekleştirmiştik. Biz Almanya’da çok başarılı işler yapıp Avrupa Türk İş Adamları Derneği (ATİAD)’ı kurmuştuk. Sonra yurt dışındaki Türk iş insanlarının bir araya gelmesi fikri oluştu ve o günlerde attığımız adımlar, küresel ölçekte bir Türk iş ağı oluşturma hayalinin başlangıcıydı. Bugün geldiğimiz noktada bu hayalin ne kadar güçlü bir yapıya dönüştüğünü görüyoruz."

"Dünyada 6,5 milyon, Almanya’da ise 3,5 milyon Türk kökenli insan yaşıyor. Almanya’da 100 bine yakın Türk girişimci bulunuyor. Bu girişimciler 90 milyar Euro ciro üretiyor ve yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacmi 50 milyar dolar seviyesinde. DTİK bir ‘Kazan-Kazan’ platformudur. Türkiye kazanır, Almanya kazanır, iş dünyası kazanır, toplum kazanır. Biz rekabetin değil, birlikte üretme ve kazanmanın gücüne inanıyoruz. Bakın Almanya’daki Türkleri, sadece gastronomiden (yeme içme sektörü) çıkarsak Almanlar aç kalır, restoranların yüzde 80’ini Türkler işletiyor. Hatta tabelasında İtalyan ya da başka şeyler yazan restoranların da büyük bölümünü Türkler işletiyor.”

‘Türk diasporası, network ve gönül bağı demektir’

DEİK Genel Sekreter Yardımcısı Adem Yavuz ise “Diaspora, doğrudan yatırım, ticaret köprüleri, girişimcilik ve bilgi transferi açısından büyük bir potansiyel taşıyor. Amacımız diaspora girişimcilerini görünür kılmak, iş dünyası ile köprüler inşa etmek ve yerel otoritelerle temas noktalarını çoğaltmaktır. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk diasporası sadece sayısal bir büyüklük değildir. Aynı zamanda bilgi, deneyim, network ve gönül bağı demektir. Eğer bu potansiyeli organize edebilirsek, sürdürülebilir ve stratejik bir güce dönüştürebiliriz” dedi.

Yavuz, DTİK’in 90 ülkede temsil edildiğini bin 100’ün üzerinde üyeye sahip olduğunu ve bunların yüzde 51’inin Avrupa’da, yüzde 16’sının Avrasya’da, geri kalanının da Afrika-Ortadoğu-Körfez, Balkanlar, Asya-Pasifik ve Amerika’da yer aldığını belirtti.