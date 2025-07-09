Türklerin emlak yatırım hacmi Dubai’de 3 milyar dolara yükseldi

Stratejik konumu, politik istikrarı ve yaşam kalitesiyle Dubai, dünya çapında yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Türkiye’den Dubai’ye uzanan yatırım dünyasında altın rotalar oluşturan Woven Investment Kurucu Ortağı Burak Ustaoğlu, son iki yılda Dubai’ye yapılan Türk yatırım hacminin 400 milyon dolardan 3 milyar dolara yükseldiğini vurguladı.

Türk yatırımcı güvene öncelik veriyor

2024 yılında yaklaşık 10 bin konut alımıyla Dubai’de 3 milyar dolarlık yatırım yapan Türk yatırımcıların en çok dikkat ettiği konuların başında güven geliyor. Özellikle Türkiye’de ofisi bulunan şirketlerle çalışmak, yatırımcıya güven veriyor.

Dubai emlak piyasası 142,1 milyar dolar ile rekor kırdı

Burak Ustaoğlu, “2024 yılı, Dubai emlak piyasası için 142,1 milyar dolar değerle rekor kırılan bir yıl oldu. Dubai’de kısa sürede geri dönüş, sıfır vergi ve güçlü kira getirisi, yatırımcıların öncelikli ilgisini çeken konular. Dubai’de, doğru yatırımları sektörel analizler ışığında, en uygun fiyatlarla ve güvenilir iş ortakları aracılığıyla yatırımcılarla buluşturuyoruz. Dubai’nin avantajları arasında; vergisiz (tax-free) ekonomik sistem, ipotek alma kolaylığı, golden vize avantajı, diğer ülke ve şehirlere kıyasla daha düşük maliyetle mülk sahibi olma imkânı ve düzenli artan kira gelirleri başta yer alıyor. Türk yatırımcıların birikimlerini değerlendirerek, döviz bazında kısa vadede yüksek getirili; ister birikim amaçlı ister aktif gelir sağlayacak şekilde yapılandırılan kiralama sistemi ile yatırım yapma imkânı sağlıyoruz. Türkiye’de gerçekleştireceğimiz roadshow’lar ile Türk yatırımcıların Dubai’ye açılımlarını artıracağız” dedi.